Де в Україні роблять тест на штам коронавірусу Дельта: відповідь МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначав, що Україна отримає від ВООЗ постачання тестів, які реагують тільки на Дельту. Тепер аналіз на визначення цього штаму можна зробити в лабораторіях двох медичних установах.

Як діагностують штам Дельта

Зокрема, можуть проводити підтверджуючі дослідження щодо визначення генотипів циркулюючих варіантів вірусу SARS-CoV-2, за наявності реагентів. Про це виданню повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

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Зокрема, аналіз робитимуть у лабораторіях таких установ:

Інституті молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ);

ДУ "Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної Академії медичних наук України".

Зазначається, що тестування подібного роду також можуть проводити і в приватних лабораторних установах в разі, якщо у них в наявності є спеціальний прилад секвенатор.

Лабораторія Центру громадського здоров'я МОЗ України отримує відповідні зразки з обласних лабораторій,

– мовиться у повідомленні.

Так, методом скринінгу там визначають, які із них мають спільну мутацію у спайковому білку N501Y. Ці зразки ЦГЗ щотижнево передає в регіональні референс-лабораторії, визначені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Скільки є тестів

"На рівні ЦГЗ є 2 тисячі тест-систем на виявлення штаму Дельта. Їх передали в межах гуманітарної допомоги від ВООЗ. Невдовзі їх розвезуть по регіонах", – додали у відомстві.

Там також наголосили, що ПЛР тест-системи, які широко використовуються в Україні, визначають лише факт захворювання коронавірусною хворобою. Специфічні ПЛР тест-системи, які визначають конкретний штам коронавірусної хвороби, – другий етап діагностики, коли вже є підтверджений сам факт хвороби.

Віктор Ляшко заявляв, що штам Дельта невдовзі витіснить усі інші різновиди коронавірусу. За його словами, це може статися через 1 – 2 місяці.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу