Вакцина проти коронавірусу насамперед з'явиться в Україні у державних, а не в приватних клініках. Проте спершу вона потрапить на митний склад, а вже звідти її в межах країни постачатиме дистриб'ютор.

Постачання вакцин проти COVID-19 до України: подробиці від МОЗ

Як зауважила експертка МОЗ, завідувачка кафедри епідеміології Національного медуніверситету імені Богомольця Ірина Колеснікова, виробники вакцини передусім є зацікавленими у великих партіях, які можуть замовляти саме державні структури. Про це Колеснікова заявила у ефірі одного українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Я не вірю в те, що у приватників це може з'явитися раніше, ніж у держави. Тому що для будь-якого виробника навіть кількість у тисячу доз, яку може замовити приватна клініка, – для них це ніщо, їм це нецікаво,

– підкреслила вона.

На думку експертки МОЗ, виробники навіть не вестимуть перемовини з приватними клініками. Щоправда, це можуть бути дистриб'ютори, але офіційні. Оскільки вони так само відповідають за якість препарату, як відповідає держава.

"І препарат – хоч для приватної, хоч для державної клініки – летітиме одним літаком, і він потрапить на один і той самий митний склад. І умови зберігання будуть абсолютно однаковими. Далі доля препарату – на совісті дистриб'ютора та на совісті того підприємця, який отримуватиме від дистриб'ютора цю вакцину. Але це не буде раніше, ніж у державі", – пояснила Колеснікова.

За її словами, мовиться лише про тих дистриб'юторів, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики.

Колеснікова додала, Україна, щоб стежити за постачанням вакцин, має два національні органи контролю:

експертний центр МОЗ,

Державну службу лікарських засобів.

Які категорії населення МОЗ планує вакцинувати першочергово

Медпрацівники

Військовослужбовці

Працівники соціальної сфери

Люди, які проживають в установах з довгострокового догляду та працівники таких установ

Люди, старші за 60 років.

Працівники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, МВС)

Вчителі та інші працівники сфери освіти

Люди у віковій категорії 18 – 59 років з супутніми захворюваннями

Люди, які перебувають у місцях позбавлення волі та слідчих ізоляторах й працівники цих установ

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Як українці ставляться до вакцинування від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу