Вакцинація цим препаратом проходитиме на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ). Вже запустили онлайн-запис.
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Коли проходитиме вакцинація
Вакцинація на базі МВЦ препаратом Spikevax Moderna проходитиме з 22 по 25 липня.
Як записатися?
Окрім цього, у МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всіх бажаючих. Також кияни віком від 60 років можуть вакцинуватися препаратом Comirnaty від компанії Pfizer.
Також в повідомленні зазначили, що з 23 липня можна буде записатись до будь-якого пункту щеплень на базі медзакладів незалежно від місця проживання, реєстрації або прийому сімейного лікаря.
Вакцинація в Україні: основне
Джерело: МОЗ
- Від початку липня 2021 року в Україні провели більше щеплень проти COVID-19, аніж за червень – понад 1,6 мільйона.
- Впродовж 20 липня проти коронавірусу в Україні вакцинували 100 003 людини. 60 587 з них отримали першу дозу препарату, а 39 416 – другу.
- Натомість від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 2 778 377 людей, 1 501 291 з яких вже повністю імунізувалися двома дозами.
- Загалом в країні провели 4 279 666 щеплень проти коронавірусу.