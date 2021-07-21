Де вакцинуватися препаратом Moderna у Києві: запис відкрито

В одному з Центрів вакцинації Києва відкрили запис на щеплення вакциною Moderna. Імунізуватися можуть всі охочі віком від 18 років.

Вакцинація цим препаратом проходитиме на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ). Вже запустили онлайн-запис.

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Коли проходитиме вакцинація

Вакцинація на базі МВЦ препаратом Spikevax Moderna проходитиме з 22 по 25 липня.

Як записатися?

Для того, щоб зробити щеплення, потрібно попередньо

Окрім цього, у МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всіх бажаючих. Також кияни віком від 60 років можуть вакцинуватися препаратом Comirnaty від компанії Pfizer.

Також в повідомленні зазначили, що з 23 липня можна буде записатись до будь-якого пункту щеплень на базі медзакладів незалежно від місця проживання, реєстрації або прийому сімейного лікаря.

Вакцинація в Україні: основне

Джерело: МОЗ