Де вакцинуватися препаратом Moderna у Києві: запис відкрито

21 липня 2021 , 18:24
Читать новость на русском

Джерело:

HELSI.ME

В одному з Центрів вакцинації Києва відкрили запис на щеплення вакциною Moderna. Імунізуватися можуть всі охочі віком від 18 років.

Вакцинація цим препаратом проходитиме на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ). Вже запустили онлайн-запис.

До теми До кінця літа Україна отримає 13 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу, – Шмигаль

Коли проходитиме вакцинація

Вакцинація на базі МВЦ препаратом Spikevax Moderna проходитиме з 22 по 25 липня.

Як записатися?

Для того, щоб зробити щеплення, потрібно попередньо записатися через сайт HELSI.me.

Окрім цього, у МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всіх бажаючих. Також кияни віком від 60 років можуть вакцинуватися препаратом Comirnaty від  компанії Pfizer.

Також в повідомленні зазначили, що з 23 липня можна буде записатись до будь-якого пункту щеплень на базі медзакладів незалежно від місця проживання, реєстрації або прийому сімейного лікаря.

Вакцинація в Україні: основне

Джерело: МОЗ

  • Від початку липня 2021 року в Україні провели більше щеплень проти COVID-19, аніж за червень – понад 1,6 мільйона. 
  • Впродовж 20 липня проти коронавірусу в Україні вакцинували 100 003 людини. 60 587 з них отримали першу дозу препарату, а 39 416 – другу.
  • Натомість від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 2 778 377 людей, 1 501 291 з яких вже повністю імунізувалися двома дозами.
  •  Загалом в країні провели 4 279 666 щеплень проти коронавірусу.
Автор: Анастасія Кушпіт