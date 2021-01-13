У яких країнах зробили найбільше щеплень проти коронавірусу: інфографіка
Станом на 13 січня 2021 року у світі ввели понад 30, 5 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу. Щеплення від COVID-19 вже виконують у 43 країнах світу.
Нині за вакцинацією проти коронавірусу лідирує США. Загалом у світі ввели вже 30 565 168 доз. Про це свідчать дані, опубліковані виданням Bloomerg.
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У яких країнах вакцинували найбільше людей:
- США – 9 944 045;
- Китай* – 9 000 000;
- Велика Британія – 2 843 815;
- Ізраїль – 1 871 288;
- Росія* – 1 500 000;
- ОАЕ – 1 275 652;
- Італія – 752 608;
- Німеччина – 688 782;
- Іспанія – 488 122;
- Канада – 374 366;
- Польща – 257,834;
- Франція – 189 834;
- Саудівська Аравія – 178 337;
- Румунія – 140 447;
- Данія – 117 104;
- Аргентина – 107 542.
Загалом у країнах ЄС застосували вже 3 213 745 доз вакцин проти COVID-19.
*Китай та Росія дозволили вакцинацію вітчизняними препаратами до закінчення випробувань ще в липні та серпні 2020 року.
Які вакцини використовують
Найбільшим попитом поки що користується вакцина від компаній Pfizer та BioNTech. Її схвалили для використання у США, Канаді, Європі та на Близькому Сході. Натомість вакцину від компанії Moderna схвалили у Канаді, США, ЄС та Ізраїлі. Під час досліджень обидва препарати продемонстрували 95% ефективність.
Вакцина від AstraZeneca та Оксфордського університету дещо менш ефективна, але простіша для зберігання. Вона отримала дозвіл на використання у Великій Британії 30 грудня, а у січні її схвалили в Індій та Мексиці.
Натомість у Китаї використовують вакцину від компанії Sinopharm. Тим часом у Росії, Білорусі, Сербії та Аргентині щеплять російським препаратом "Супутник-V".
Вакцини розподіляються нерівномірно
Намагаючись пришвидшити кінець пандемії, багато країн уклали угоди про забезпечення доступу вакцин. Станом на 13 січня у світі відкладено 8,35 мільярда доз вакцин проти COVID-19.
У теорії цього вистачає для того, щоб імунізувати більш ніж половину населення планети. Але вакцини розподіляються нерівномірно.
Заможні країни уклали великі угоди про постачання й першими розпочали вакцинацію. Натомість нестача фінансування й інші політичні та дипломатичні перепони гальмують укладання угод та закупівлю деяких вакцин у країнах третього світу. Окрім того, вимоги до зберігання деяких препаратів ускладнюють їхню доставку до далеких країн.
Тож цілком можливо, що у деяких державах щеплення проти COVID-19 почнуть робити не раніше 2022 року.
Вакцинація проти коронавірусу у різних країнах світу / Інфографіка 24 канал
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