Станом на 13 січня 2021 року у світі ввели понад 30, 5 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу. Щеплення від COVID-19 вже виконують у 43 країнах світу.

Нині за вакцинацією проти коронавірусу лідирує США. Загалом у світі ввели вже 30 565 168 доз. Про це свідчать дані, опубліковані виданням Bloomerg.

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У яких країнах вакцинували найбільше людей:

США – 9 944 045; Китай* – 9 000 000; Велика Британія – 2 843 815; Ізраїль – 1 871 288 ; Росія* – 1 500 000; ОАЕ – 1 275 652; Італія – 752 608; Німеччина – 688 782; Іспанія – 488 122; Канада – 374 366; Польща – 257,834; Франція – 189 834; Саудівська Аравія – 178 337; Румунія – 140 447; Данія – 117 104 ; Аргентина – 107 542.

Загалом у країнах ЄС застосували вже 3 213 745 доз вакцин проти COVID-19.

*Китай та Росія дозволили вакцинацію вітчизняними препаратами до закінчення випробувань ще в липні та серпні 2020 року.

Які вакцини використовують

Найбільшим попитом поки що користується вакцина від компаній Pfizer та BioNTech. Її схвалили для використання у США, Канаді, Європі та на Близькому Сході. Натомість вакцину від компанії Moderna схвалили у Канаді, США, ЄС та Ізраїлі. Під час досліджень обидва препарати продемонстрували 95% ефективність.

Вакцина від AstraZeneca та Оксфордського університету дещо менш ефективна, але простіша для зберігання. Вона отримала дозвіл на використання у Великій Британії 30 грудня, а у січні її схвалили в Індій та Мексиці.

Натомість у Китаї використовують вакцину від компанії Sinopharm. Тим часом у Росії, Білорусі, Сербії та Аргентині щеплять російським препаратом "Супутник-V".

Вакцини розподіляються нерівномірно

Намагаючись пришвидшити кінець пандемії, багато країн уклали угоди про забезпечення доступу вакцин. Станом на 13 січня у світі відкладено 8,35 мільярда доз вакцин проти COVID-19.

У теорії цього вистачає для того, щоб імунізувати більш ніж половину населення планети. Але вакцини розподіляються нерівномірно.

Заможні країни уклали великі угоди про постачання й першими розпочали вакцинацію. Натомість нестача фінансування й інші політичні та дипломатичні перепони гальмують укладання угод та закупівлю деяких вакцин у країнах третього світу. Окрім того, вимоги до зберігання деяких препаратів ускладнюють їхню доставку до далеких країн.

Тож цілком можливо, що у деяких державах щеплення проти COVID-19 почнуть робити не раніше 2022 року.



Вакцинація проти коронавірусу у різних країнах світу / Інфографіка 24 канал