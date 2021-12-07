Що виявили вчені

Нестачу та дефіцит вітаміну Д потрібно заповнювати для профілактики гіпертонії, серцевої недостатності та інших захворювань.

Увага Як тримати імунітет у тонусі цілий рік

У світі серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності – від них помирають приблизно 18 мільйонів людей щорічно.

Зверніть увагу! Основними джерелами вітаміну Д є жирна риба, яйця, гриби. Синтезує вітамін Д сонце.

Деталі дослідження

У дослідженні взяли участь майже 45 тисяч людей, дані яких порівняли із групою контролю з 250 тисяч учасників.

Виявилося, що найнижчі концентрації вітаміну Д підвищували ризик серцево-судинних захворювань більш ніж удвічі.

Які рівні вітаміну Д визначили вчені

дефіцит – на рівні 30 нмоль/л,

помірний рівень – 30-50 нмоль/л,

нормальний – понад 50 нмоль/л.

Це означає, що якщо підняти рівень вітаміну Д до норми (серед населення), то можна знизити частоту серцево-судинних захворювань.