Дефіцит одного лиш мікроелемента підвищує ризик проблем з серцем
Джерело:Unisa
Австралійські вчені опублікували дослідження, яке вказує на важливу роль вітаміну Д в організмі людини. Зокрема, його нестача шкодить не лише кісткам, а й серцево-судинній системі.
Що виявили вчені
Нестачу та дефіцит вітаміну Д потрібно заповнювати для профілактики гіпертонії, серцевої недостатності та інших захворювань.
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У світі серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності – від них помирають приблизно 18 мільйонів людей щорічно.Зверніть увагу! Основними джерелами вітаміну Д є жирна риба, яйця, гриби. Синтезує вітамін Д сонце.
Деталі дослідження
У дослідженні взяли участь майже 45 тисяч людей, дані яких порівняли із групою контролю з 250 тисяч учасників.
Виявилося, що найнижчі концентрації вітаміну Д підвищували ризик серцево-судинних захворювань більш ніж удвічі.
Які рівні вітаміну Д визначили вчені
- дефіцит – на рівні 30 нмоль/л,
- помірний рівень – 30-50 нмоль/л,
- нормальний – понад 50 нмоль/л.
Це означає, що якщо підняти рівень вітаміну Д до норми (серед населення), то можна знизити частоту серцево-судинних захворювань.