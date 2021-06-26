Дефіцит омега-3 на третину збільшує ризик ранньої смерті

Якщо зараз лікарі можуть оцінити ризик передчасної смертності за такими критеріями, як куріння, рівень артеріального тиску і холестерину, то тепер новим біомаркером є індекс омега-3. Дослідження, яке охопило 2,5 тисячі літніх людей, показало, що високий індекс омега-3 чітко корелював з низьким ризиком передчасної смерті.

Оптимальний та критичний рівні омега-3

Індекс омега-3 вказує на кількість поліненасичених жирних кислот – ЕПК і ДГК в мембранах еритроцитів. Оптимальним вважається індекс омега-3 на рівні 8%. Рівень нижче 4% вважається фактором підвищеного ризику серцево-судинних подій.

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Дослідження американських вчених показало, що дані про концентрації жирних кислот в еритроцитах були такими ж інформативними для оцінки прогнозування смертності, як і дані про статус куріння, рівні артеріального тиску, наявності діабету і показниках холестерину.

Це означає, що індекс омега-3 слід вважати, ймовірно, більш важливим фактором ризику смертності, ніж інші встановлені раніше показники.

Деталі дослідження

Щоб прийти до таких висновків, вони проаналізували дані 2500 учасників. Спостереження тривало близько 7,5 років і захоплювало вік від 66 до 73 років. Вихідні показники ЕПК і ДГК були значно пов'язані з ризиком смерті від всіх причин.

Виявилося, що люди з високим індексом омега-3 мали на 33% нижчий ризик передчасної смертності.

Отримані висновки вказують на необхідність корекції раціону для всіх людей і особливо для літніх. Основними джерелами омега-3 вважається жирна риба, насіння льону, рослинні олії й горіхи.