Вони також продемонстрували очевидну кореляцію між його дефіцитним станом та смертністю. Це вперше науковці включали оцінку рівня вітаміну D до інфікування.

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Чинник важкого перебігу недуги

Наявність в організмі інфекції може знижувати рівень вітаміну D. Тому вчені вирішили проаналізувати його показники, які отримали від 2 тижнів до 2 років до COVID-19, та порівняли їх із перебігом хвороби.

Їхня робота вкотре доводить, що дефіцит вітаміну D є фактором ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Деталі експерименту

Крім важливої ​​ролі у здоров'ї кісток, вітамін D асоціюють з користю при аутоімунних, серцево-судинних та респіраторних захворюваннях. З початком пандемії COVID-19 лікарі стали частіше призначати його для профілактики інфекції, оскільки він відіграє важливу роль у стимулюванні імунної відповіді.

Ізраїльські вчені продемонстрували, як конкретні показники впливають на перебіг інфекції. В їхньому експерименті взяли участь 1 176 осіб.

Неочікувані результати

Виявилось, що дефіцитні стани (менше 20 нанограм на мілілітр) у 14 разів підвищували тяжкий перебіг COVID-19 у порівнянні з показниками 40 нанограм на мілілітр.

Смертність на тлі дефіциту становила 25,6%, а при оптимальних показниках – 2,3%.

Це означає, що низький рівень вітаміну D значною мірою сприяє тяжкості та смертності від COVID-19,

– підсумували автори.

Довідка. Всі дані скоригували з урахуванням статі, віку, хронічних захворювань та інших чинників, що потенційно впливають на результат.

З інших досліджень відомо, що оптимальний рівень вітаміну D знижує ризик раку кишківника на 50%, а дефіцит збільшує ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань вдвічі.

Кому слід перевірити вітамін D

У групі ризику перебувають:

людям з ожирінням, у яких індекс маси тіла вище 35;

вегетеріанцям та веганам;

людям з хворобами шлунково-кишкового тракту та печінки;

літнім людям.

Наголосимо! Самостійно приймати будь-які вітаміни, зокрема вітамін D у чистому вигляді не варто: велике дозування може навпаки нашкодити. Спершу проконсультуйтеся з лікарем, який назначить відповідні аналізи. Вже на основі них призначить лікування, якщо це необхідно.