Дефіцит цього вітаміну у 14 разів підвищує ризики тяжкого COVID-19
Джерело:EurekAlert
Питання користі вітаміну D проти COVID-19 постійно обговорюється. Вчені з Ізраїлю представили наочні дані про те, як хворіють люди з низьким та оптимальним рівнем вітаміну D.
Вони також продемонстрували очевидну кореляцію між його дефіцитним станом та смертністю. Це вперше науковці включали оцінку рівня вітаміну D до інфікування.
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Чинник важкого перебігу недуги
Наявність в організмі інфекції може знижувати рівень вітаміну D. Тому вчені вирішили проаналізувати його показники, які отримали від 2 тижнів до 2 років до COVID-19, та порівняли їх із перебігом хвороби.
Їхня робота вкотре доводить, що дефіцит вітаміну D є фактором ризику тяжкого перебігу COVID-19.
Деталі експерименту
Крім важливої ролі у здоров'ї кісток, вітамін D асоціюють з користю при аутоімунних, серцево-судинних та респіраторних захворюваннях. З початком пандемії COVID-19 лікарі стали частіше призначати його для профілактики інфекції, оскільки він відіграє важливу роль у стимулюванні імунної відповіді.
Ізраїльські вчені продемонстрували, як конкретні показники впливають на перебіг інфекції. В їхньому експерименті взяли участь 1 176 осіб.
Неочікувані результати
Виявилось, що дефіцитні стани (менше 20 нанограм на мілілітр) у 14 разів підвищували тяжкий перебіг COVID-19 у порівнянні з показниками 40 нанограм на мілілітр.
Смертність на тлі дефіциту становила 25,6%, а при оптимальних показниках – 2,3%.
Це означає, що низький рівень вітаміну D значною мірою сприяє тяжкості та смертності від COVID-19,
– підсумували автори.
З інших досліджень відомо, що оптимальний рівень вітаміну D знижує ризик раку кишківника на 50%, а дефіцит збільшує ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань вдвічі.
Кому слід перевірити вітамін D
У групі ризику перебувають:
- людям з ожирінням, у яких індекс маси тіла вище 35;
- вегетеріанцям та веганам;
- людям з хворобами шлунково-кишкового тракту та печінки;
- літнім людям.