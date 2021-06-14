Вчені також виявили, що вплив ультрафіолетових променів позитивно впливає на вироблення гормону ендорфіну, який хімічно пов'язаний з морфієм, героїном та іншими опіоїдами.

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Деталі дослідження

УФ промені підвищують рівень ендорфіну у мишей, які демонстрували під час досліджень поведінку, що характерна для наркоманії.

Відомо, що УФ промені потрібні для вироблення вітаміну D, який організм людини не синтезує самостійно.

Дослідники резюмували, що дефіцит вітаміну D посилює звикання.

Один із проведених вченими аналізів показав, що пацієнти з низьким рівнем вітаміну D мали на 50% вищі ризики звикання до опіоїдів, ніж люди з нормальним рівнем цього вітаміну.

Зокрема, пацієнти, які мали серйозний дефіцит цього мікроелемента, мали на 90% вищі ризики.

Вітамін D – що це? Вітамін D — це гормон, який виробляється тілом, коли шкіра піддається впливу сонця. Ви також можете отримати його з раціону або добавок.

Ознаки дефіциту вітаміну D:

стомлюваність

депресивні настрої

біль в кістках і м'язах

відчуття слабкості

м'язові спазми

втрата волосся

зміна кольору зубів

Нагадаємо, нещодавно вчені спростували міф про можливий зв'язок приймання вітаміну D з поліпшенням клінічних результатів у пацієнтів з COVID-19.

Зокрема, автори дослідження не знайшли доказів того, що у людей без дефіциту вітаміну D є хоч якісь переваги при зараженні SARS-CoV-2. Харчова добавка не захищає від можливих ускладнень.

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