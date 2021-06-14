Дефіцит вітаміну D підвищує ризик виникнення опіоїдної залежності

Згідно з новим дослідженням Массачусетських вчених, дефіцит вітаміну D посилює потяг до опіоїдів, що своєю чергою збільшує ризики формування залежності. Вітамін D може стати простим та ефективним способом боротьби з опіоїдною залежністю.
Вчені також виявили, що вплив ультрафіолетових променів позитивно впливає на вироблення гормону ендорфіну, який хімічно пов'язаний з морфієм, героїном та іншими опіоїдами.
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Деталі дослідження
УФ промені підвищують рівень ендорфіну у мишей, які демонстрували під час досліджень поведінку, що характерна для наркоманії.
Відомо, що УФ промені потрібні для вироблення вітаміну D, який організм людини не синтезує самостійно.Дослідники резюмували, що дефіцит вітаміну D посилює звикання.
- Один із проведених вченими аналізів показав, що пацієнти з низьким рівнем вітаміну D мали на 50% вищі ризики звикання до опіоїдів, ніж люди з нормальним рівнем цього вітаміну.
- Зокрема, пацієнти, які мали серйозний дефіцит цього мікроелемента, мали на 90% вищі ризики.
Вітамін D — це гормон, який виробляється тілом, коли шкіра піддається впливу сонця. Ви також можете отримати його з раціону або добавок.
Ознаки дефіциту вітаміну D:
- стомлюваність
- депресивні настрої
- біль в кістках і м'язах
- відчуття слабкості
- м'язові спазми
- втрата волосся
- зміна кольору зубів
Нагадаємо, нещодавно вчені спростували міф про можливий зв'язок приймання вітаміну D з поліпшенням клінічних результатів у пацієнтів з COVID-19.
Зокрема, автори дослідження не знайшли доказів того, що у людей без дефіциту вітаміну D є хоч якісь переваги при зараженні SARS-CoV-2. Харчова добавка не захищає від можливих ускладнень.Не можете обрати зручний антисептик? Спробуйте серветки Smile Sterill Bio. Вони внесені до Державного реєстру дезінфікуючих засобів та ефективно знищують мікроби і віруси.