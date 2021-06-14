Дефіцит вітаміну D підвищує ризик виникнення опіоїдної залежності

Згідно з новим дослідженням Массачусетських вчених, дефіцит вітаміну D посилює потяг до опіоїдів, що своєю чергою збільшує ризики формування залежності. Вітамін D може стати простим та ефективним способом боротьби з опіоїдною залежністю.

Вчені також виявили, що вплив ультрафіолетових променів позитивно впливає на вироблення гормону ендорфіну, який хімічно пов'язаний з морфієм, героїном та іншими опіоїдами.

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Деталі дослідження

УФ промені підвищують рівень ендорфіну у мишей, які демонстрували під час досліджень поведінку, що характерна для наркоманії.

Відомо, що УФ промені потрібні для вироблення вітаміну D, який організм людини не синтезує самостійно.

Один із проведених вченими аналізів показав, що пацієнти з низьким рівнем вітаміну D мали на 50% вищі ризики звикання до опіоїдів, ніж люди з нормальним рівнем цього вітаміну.

Зокрема, пацієнти, які мали серйозний дефіцит цього мікроелемента, мали на 90% вищі ризики.

Вітамін D – що це? Вітамін D — це гормон, який виробляється тілом, коли шкіра піддається впливу сонця. Ви також можете отримати його з раціону або добавок.

Дослідники резюмували, що дефіцит вітаміну D посилює звикання.

Ознаки дефіциту вітаміну D:

стомлюваність

депресивні настрої

біль в кістках і м'язах

відчуття слабкості

м'язові спазми

втрата волосся

зміна кольору зубів

Нагадаємо, нещодавно вчені спростували міф про можливий зв'язок приймання вітаміну D з поліпшенням клінічних результатів у пацієнтів з COVID-19.

Зокрема, автори дослідження не знайшли доказів того, що у людей без дефіциту вітаміну D є хоч якісь переваги при зараженні SARS-CoV-2. Харчова добавка не захищає від можливих ускладнень.