Новим фактором ризику розвитку розсіяного склерозу може бути незбалансоване харчування, а саме – дефіцит однієї з жирних кислот групи омега-9. Тепер вчені вивчають вплив конкретного раціону на пацієнтів з цим невиліковним захворюванням.

Причини розсіяного склерозу

Експерименти американських вчених показали, що новою причиною атеросклерозу може бути дефіцит олеїнової кислоти в жировій тканині пацієнта, пише EurekAlert.

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Атеросклероз – що це? Розсіяний склероз – аутоімунне захворювання, яке запускає в організмі аномальну імунну реакцію і пошкоджує центральну нервову систему.

Вчені вирішили проаналізувати вплив дієти на розвиток розсіяного склерозу, оскільки відомо, що викликане ожирінням запалення в організмі може стати його причиною

Раціон без жирних кислот – фактор розвитку атеросклерозу

Коли вчені вивчали зразки тканини пацієнтів з встановленим діагнозом, то з'ясувалося, що у них був дефіцит олеїнової кислоти. Виявилося, що така нестача призводить до надмірної активації Т-клітин, які запускають імунну реакцію на здорові клітини.

Експерименти показали, що введення олеїнової кислоти в зразки жирової тканини, то рівні регуляторних Т-клітин, які необхідні для контролю надмірної імунної реакції в організмі, збільшувалися.

Ми давно знаємо, що генетика і фактори навколишнього середовища грають важливу роль в розвитку розсіяного склерозу. Наша робота передбачає, що новим фактором ризику може бути дієта,

– прокоментував співавтор дослідження Девід Хафлер.

Тим часом потрібні подальші дослідження, щоб однозначно заявити, що добавка олеїнової кислоти в раціон покращить стан хворих пацієнтів.