Декілька країн Європейського союзу погодились перепродати Україні надлишки вакцини. Одна з цих держав дуже дружня до нашої країни.

Джерело: ТСН.ua

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що нині Україна закінчує консультації щодо перерозподілу надлишків вакцини, які отримав ЄС.

До теми Чимало медиків у Білорусі відмовляються вакцинуватися російським "Супутником"

Дійсно, є декілька країн ЄС, одна з них дуже дружня до нас, які погодилися на перепродаж в рамках цих надлишків частини вакцин. Україна їх купує,

– заявила Стефанішина.

Вона не розповіла, яка саме країна "дуже дружня" до нас, тому що в рамках угоди це конфіденційна інформація.

Але Стефанішина повідомила, що спершу це буде контракт з компанією про перепродаж вакцин. Більше деталей стане відомо згодом.

Я також хотіла б подякувати й великій кількості країн ЄС, які не маючи таких надлишків, все ж таки просували інтереси України, необхідність забезпечення доступу України до вакцин. Мова йде про понад 13 країн ЄС,

– додала вона.

Вакцинація в Україні: що відомо

У лютому Україна отримає 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech в рамках ініціативи COVAX. Препарат одразу розподілять для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні, скоріше за все, стартує 15 лютого.

В Україні буде 5 етапів вакцинації проти коронавірусу, згідно з яким безкоштовний доступ до вакцини матиме кожен мешканець країни.

Українці зможуть купити вакцини в аптеках чи робити їх у приватних лікарнях не раніше другого півріччя 2021 року.

Станом на січень 2021 року Україна підписала угоду лише з одним постачальником вакцин – китайською компанією Sinovac. Держава замовила 5 мільйонів доз препарату. Але угода може обірватися, якщо ефективність вакцини становитиме менш ніж 70%.

Інформація взята з: 24 канал, "Лекхім" та фейсбуку Віктора Ляшка.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу