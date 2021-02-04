Декілька країн ЄС погодилися поділитися вакциною з Україною

Декілька країн Європейського союзу погодились перепродати Україні надлишки вакцини. Одна з цих держав дуже дружня до нашої країни.
Джерело: ТСН.ua
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що нині Україна закінчує консультації щодо перерозподілу надлишків вакцини, які отримав ЄС.
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Дійсно, є декілька країн ЄС, одна з них дуже дружня до нас, які погодилися на перепродаж в рамках цих надлишків частини вакцин. Україна їх купує,
– заявила Стефанішина.
Вона не розповіла, яка саме країна "дуже дружня" до нас, тому що в рамках угоди це конфіденційна інформація.
Але Стефанішина повідомила, що спершу це буде контракт з компанією про перепродаж вакцин. Більше деталей стане відомо згодом.
Я також хотіла б подякувати й великій кількості країн ЄС, які не маючи таких надлишків, все ж таки просували інтереси України, необхідність забезпечення доступу України до вакцин. Мова йде про понад 13 країн ЄС,
– додала вона.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу