Штам коронавірусу Дельта (B.1.617 або G / 452R.V3) вперше виявили в Індії у жовтні 2020 року. Спершу його називали подвійним мутантом, тому що він має дві значні мутації E484Q і L452R, які дозволяють вірусу легше проникати в клітини.
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Потім його найменували "потрійним мутантом". Але з часом від цих визначень відійшли, оскільки у цього штаму, як і в інших, значно більше мутацій.
На скільки штам Дельта небезпечний
Штам коронавірусу Дельта одразу викликав занепокоєння. Ще на початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою. Він швидко поширювався та вперто ставав домінантним в тих країнах, в яких його виявляли.
Нещодавно співробітники Інституту Ашера при Единбурзькому університеті та Ради по громадській охороні здоров'я Шотландії провели дослідження, яке підтвердило, що Дельта-варіант не лише швидше поширюється, а й має у 1,85 раза вищий ризик госпіталізації, ніж британський штам SARS-CoV-2. Окрім цього, індійський варіант почав "косити" дітей та підлітків.
Так, у Сполученому Королівстві передача штаму Дельта досягнула піку в у молодій віковій групі у віці від 12 до 20 років. Під час досліджень випадки інфікування Дельта-варіантом спостерігали у всіх вікових групах, але частіше у дітей віком від 5 до 9 років та у забезпечених людей.
Штам коронавірусу Дельта – симптоми
На початку червня 6 лікарів з Індії, які займаються COVID-пацієнтами, повідомили про те, що в інфікованих Дельта-штамом бувають незвичні ускладнення. Серед них: порушення слуху, набряки шиї, важкі форми тонзиліту та важкі розлади шлунка й тромбоутворення, які призводять до гангрени.
Окрім цього, лікарі виявляють тромби в кровоносних судинах, які живлять кишківник, через що пацієнти страждають від болю в животі.
Штам Дельта мутує надто швидко
Початковий штам Дельта продовжує мутувати. Існує як мінімум дві окремі групи варіанту, відомі як Delta-AY.1 і Delta AY.2. Найпоширенішим є AY.1.
Нині світом починає поширюватись штам Дельта Плюс, який має додаткову мутацію K417N у спайковому білку. Така ж мутація є у штамі Бета, який вперше виявили в Африці. Вважається, що ця мутація здатна знижувати активність антитіл у перехворілих і вакцинованих людей.
Чи є Дельта Плюс заразнішим чи смертоноснішим варіантом SARS-CoV-2 поки що невідомо. Нині цей варіант викликає інтерес вчених, але його поки не класифікують як такий, який "викликає занепокоєння".
Тим часом Дельта Плюс зареєстрували в 10 країнах: Індії, США, Великобританії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії.
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На скільки COVID-вакцини ефективні проти Дельта-штаму
Нещодавно директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майк Раян закликав світових лідерів і представників охорони здоров'я захистити людей, надавши вакцини якомога більшій кількості країн.
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Чому коронавірус мутує
Джерело: Healthline
- Коронавірус SARS CoV-2 є РНК-вірусом. Простіше кажучи, це сукупність генетичного матеріалу, упакованого всередину білкової оболонки. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини.
- Чим більше копій вірусу створюється, тим більше виникає його мутацій. Їхня основна мета – виживання. Еволюційно залишається найсильніші варіанти, які здатні протистояти імунітету та ті, що легше інфікують. Таким чином найсильніші популяції вірусів витісняють слабших.
- Інтенсивна мутація коронавірусу цілком природна і більшість нових варіантів не становлять небезпеки. Але іронія полягає в тому, що коли частина людей залишається сприятливою до вірусу, а інша має імунітет, вірус отримує ідеальні умови для еволюції. Він продовжує створювати багато своїх копій в сприйнятливих організмах і намагатися інфікувати тих людей, які вже мають антитіла. Еволюція відбере найсильніших. Тому найголовніше зараз – вакцинувати якомога більшу кількість населення світу, аби не починати створення та розробку COVID-вакцин з нуля.