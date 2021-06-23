Небезпечний мутант: що відомо про штам коронавірусу "Дельта", який вже в Україні

Нині в Україні виявили штам коронавірусу Дельта. Цей небезпечний варіант SARS-CoV-2 привезли до нас з Росії.

Штам коронавірусу Дельта (B.1.617 або G / 452R.V3) вперше виявили в Індії у жовтні 2020 року. Спершу його називали подвійним мутантом, тому що він має дві значні мутації E484Q і L452R, які дозволяють вірусу легше проникати в клітини.

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Потім його найменували "потрійним мутантом". Але з часом від цих визначень відійшли, оскільки у цього штаму, як і в інших, значно більше мутацій.

На скільки штам Дельта небезпечний

Штам коронавірусу Дельта одразу викликав занепокоєння. Ще на початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою. Він швидко поширювався та вперто ставав домінантним в тих країнах, в яких його виявляли.

Згідно з даними ВООЗ , станом на ранок 23 червня штам коронавірусу Дельта виявили у 92 країнах світу. У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.

Нещодавно співробітники Інституту Ашера при Единбурзькому університеті та Ради по громадській охороні здоров'я Шотландії провели дослідження, яке підтвердило, що Дельта-варіант не лише швидше поширюється, а й має у 1,85 раза вищий ризик госпіталізації, ніж британський штам SARS-CoV-2. Окрім цього, індійський варіант почав "косити" дітей та підлітків.

Так, у Сполученому Королівстві передача штаму Дельта досягнула піку в у молодій віковій групі у віці від 12 до 20 років. Під час досліджень випадки інфікування Дельта-варіантом спостерігали у всіх вікових групах, але частіше у дітей віком від 5 до 9 років та у забезпечених людей.

Штам коронавірусу Дельта – симптоми Усі симптоми цього штаму коронавірусу такі ж, як і в початкового. Але найчастіше пацієнти зі штамом Дельта скаржаться на загальне нездужання, високу температуру, головний біль, біль в горлі, кашель та нежить. Ви можете подумати, що ці симптоми схожі на звичайну застуду. Але при COVID-19 вони проходять значно важче.

На початку червня 6 лікарів з Індії, які займаються COVID-пацієнтами, повідомили про те, що в інфікованих Дельта-штамом бувають незвичні ускладнення. Серед них: порушення слуху, набряки шиї, важкі форми тонзиліту та важкі розлади шлунка й тромбоутворення, які призводять до гангрени.

Окрім цього, лікарі виявляють тромби в кровоносних судинах, які живлять кишківник, через що пацієнти страждають від болю в животі.

Штам Дельта мутує надто швидко

Початковий штам Дельта продовжує мутувати. Існує як мінімум дві окремі групи варіанту, відомі як Delta-AY.1 і Delta AY.2. Найпоширенішим є AY.1.

Нині світом починає поширюватись штам Дельта Плюс, який має додаткову мутацію K417N у спайковому білку. Така ж мутація є у штамі Бета, який вперше виявили в Африці. Вважається, що ця мутація здатна знижувати активність антитіл у перехворілих і вакцинованих людей.

Чи є Дельта Плюс заразнішим чи смертоноснішим варіантом SARS-CoV-2 поки що невідомо. Нині цей варіант викликає інтерес вчених, але його поки не класифікують як такий, який "викликає занепокоєння".

Тим часом Дельта Плюс зареєстрували в 10 країнах: Індії, США, Великобританії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії.

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На скільки COVID-вакцини ефективні проти Дельта-штаму

Результати аналізу вчених з Оксфордського університету свідчать , що вакцини Pfizer і AstraZeneca, забезпечують більш ніж 90% захисту від госпіталізації внаслідок зараження Дельта-варіантом.

Нещодавно директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майк Раян закликав світових лідерів і представників охорони здоров'я захистити людей, надавши вакцини якомога більшій кількості країн.

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Чому коронавірус мутує

Джерело: Healthline