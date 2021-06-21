"Дельта плюс": в Індії циркулює новий вид штаму коронавірусу

В індійському штаті Махараштра виявили новий варіант штаму коронавірусу, який отримав назву "Дельта плюс". Епідеміологи та генетики наразі намагаються зрозуміти, чи є новий варіант домінантним.

Генетики вивчають різновид штаму "Дельта плюс"

Офіційно епідеміологи зареєстрували близько 20 випадків нового варіанту штаму коронавірусу в 4 районах штату Махараштра: Сіндхудург, Ратнагірі, Палгаре і Джалгаон.

Зразки відправили на секвенування геному (визначення амінокислотної або нуклеотидної послідовності), щоб вивчити детальніше специфіку нового штаму, а також те, чи є новий варіант домінантним.

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Влада індійського штату підтвердила ЗМІ отримання звіту про секвенування геному від Інституту геноміки та інтегративної біології, але поки відмовилася докладно обговорювати це питання.

Доповідь обговорять на засіданні, яке відбудеться в понеділок, і тоді оголосять висновки.

Що відомо про індійський штам коронавірусу

В кінці березня 2021 року в Індії виявили новий різновид коронавірусу з подвійною мутацією.

Цей варіант більш заразний, ніж коронавірус SARS-CoV-2.

Він поширюється країною настільки швидко, що ВООЗ визнала його міжнародною загрозою.

Як повідомлялося, "індійська" версія COVID-19 містить дві мутації, які "допомагають вірусу прикріплятися до клітин".

Одна з мутацій, E484Q, аналогічна E484K, виявленої раніше в "бразильському" і "південноафриканському" варіантах. Інша мутація, L452R, також була зафіксована в "каліфорнійському" штамі.

Чому коронавірус мутує? Віруси, особливо РНК-віруси, постійно мутують. SARS CoV-2 є РНК-вірусом – це ніщо інше, як сукупність генетичного матеріалу всередині білкової оболонки. А тому, як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які, відповідно, продовжують інфікувати інші клітини

Актуально про COVID-19 в Індії

До слова, в Індії є ще одна проблема – в країні активно поширюється грибкове захворювання, відоме як "чорний грибок" – мукормікоз (ускладнення, викликане грибковою інфекцією), а також перший випадок інфікування аспергільозом, який ще називають "зеленим грибком".

Станом на 21 червня в Індії зафіксували близько 30 мільйонів випадків інфікувань коронавірусом. Жертвами хвороби стали понад 386 тисяч громадян країни (дані РНБО України).