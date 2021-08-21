Дельта на Львівщині

Про це повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко. Вона наголосила, що Дельта вдвічі заразніший за попередні варіанти недуги.

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Відтак, він може спричинити важчий перебіг хвороби у невакцинованих. Разом з тим, про стан хворих не повідомляється. Зазначила лише, що хворі раніше не контактували між собою. Чи повертався хтось напередодні з-за кордону, чи заразився вдома – також не відомо.

Люди різні. Не знайомі між собою,

– написала головна медикиня області.

Вона також нагадала про необхідність носити маски в транспорті та громадських місцях. А також про необхідність соціальної дистанції.

Скільки всього Дельти в Україні

Як повідомив у фейсбуці санітарний лікар Ігор Кузін, загалом в Україні зареєстрували понад 520 випадків зараження Дельта-штамом коронавірусу. Так віднедавна кількість виявлених випадків цього штаму зросла більш ніж вдвічі.

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Останні новини про Дельта-штам в Україні:

13 серпня новий штам коронавірусу Дельта виявили у Сумській області.

Також наявність інфекції підозрюють й у хворих на коронавірус дітей з табору "Молода гвардія", де нещодавно виявили спалах.

На Тернопільщині штам коронавірусу Дельта виявили у 9-місячної дитини.

Нещодавно на Вінниччині померли 3 інфікованих. Загалом в регіоні виявили 25 носіїв цього штаму.

Напередодні вірус забрав життя однієї людини з Житомирської області.

У Рівненській області рівень інфікування Дельта-варіантом становить 80% від усіх нових випадків.

У місті Копичинці Тернопільської області від коронавірусу померла 48-річна жінка. Раніше у неї виявили штам Дельта.

Вчені з Національної академії наук України зауважили, що точна кількість інфікованих штамом Дельта в країні – невідома.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Повністю допис головної санітарної лікарки Львівщини:

Ще 17 випадків Дельта-штаму коронавірусу виявили на Львівщині. Всього – 24. випадки. Люди різні. Не знайомі між собою. Отже, враховуючи, що Дельта штам вдвічі заразніший за попередні та може спричинити важчий перебіг хвороби у невакцинованих осіб нагадую: