Дельта шириться Львівщиною: виявили ще 17 нових випадків небезпечного штаму

Ще 17 нових випадків Дельта-штаму коронавірусу виявили на Львівщині. За увесь час всього зафіксували 24 випадки.

Дельта на Львівщині

Про це повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко. Вона наголосила, що Дельта вдвічі заразніший за попередні варіанти недуги.

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Відтак, він може спричинити важчий перебіг хвороби у невакцинованих. Разом з тим, про стан хворих не повідомляється. Зазначила лише, що хворі раніше не контактували між собою. Чи повертався хтось напередодні з-за кордону, чи заразився вдома – також не відомо.

Люди різні. Не знайомі між собою,

– написала головна медикиня області.

Вона також нагадала про необхідність носити маски в транспорті та громадських місцях. А також про необхідність соціальної дистанції.

Скільки всього Дельти в Україні

Як повідомив у фейсбуці санітарний лікар Ігор Кузін, загалом в Україні зареєстрували понад 520 випадків зараження Дельта-штамом коронавірусу. Так віднедавна кількість виявлених випадків цього штаму зросла більш ніж вдвічі.

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Останні новини про Дельта-штам в Україні:

13 серпня новий штам коронавірусу Дельта виявили у Сумській області.

Також наявність інфекції підозрюють й у хворих на коронавірус дітей з табору "Молода гвардія", де нещодавно виявили спалах.

На Тернопільщині штам коронавірусу Дельта виявили у 9-місячної дитини.

Нещодавно на Вінниччині померли 3 інфікованих. Загалом в регіоні виявили 25 носіїв цього штаму.

Напередодні вірус забрав життя однієї людини з Житомирської області.

У Рівненській області рівень інфікування Дельта-варіантом становить 80% від усіх нових випадків.

У місті Копичинці Тернопільської області від коронавірусу померла 48-річна жінка. Раніше у неї виявили штам Дельта.

Вчені з Національної академії наук України зауважили, що точна кількість інфікованих штамом Дельта в країні – невідома.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Повністю допис головної санітарної лікарки Львівщини:

Ще 17 випадків Дельта-штаму коронавірусу виявили на Львівщині. Всього – 24. випадки. Люди різні. Не знайомі між собою. Отже, враховуючи, що Дельта штам вдвічі заразніший за попередні та може спричинити важчий перебіг хвороби у невакцинованих осіб нагадую: