Так, станом на кінець серпня в Україні було 855 офіційно підтверджених випадків штаму коронавірусуа Дельта. Такі дані надали у Міністерстві охорони здоров'я.
Увага За крок до помаранчевої зони карантину: одна з областей України у небезпеці
При цьому, 26 із них підтвердили методом секвенування. Інші – 829 випадків – виявили за допомогою ПЛР.
В ході таргетної полімеразної ланцюгової реакції була визначена наявність мутації, що характерна для Дельта-штаму,
– мовиться в повідомленні МОЗ.
У яких областях є Дельта
У відомстві зазначили, що найбільше випадків штаму Дельти офіційно зафіксували в 5 областях:
- Чернівецькій – 68;
- Одеській – 61;
- Рівненській – 60;
- Івано-Франківській – 58;
- Тернопільській – 52.
Найменшу кількість випадків виявили у Дніпропетровській та Херсонській областях – 3 і 2 випадки відповідно. З-поміж інших регіонів, у яких "гуляє" цей варіант недуги, такі області:
- Волинська, Київська та Донецька – по 47 випадків;
- Харківська – 45;
- Вінницька та Луганська – по 43;
- Житомирська і Хмельницька – по 39;
- Закарпатська – 37;
- Полтавська – 31;
- Чернігівська – 25;
- Львівська – 24;
- Черкаська – 20;
- Кіровоградська – 18;
- Київ – 20;
- Запорізька – 11;
- Сумська – 10;
- Миколаївська – 4.
Що відомо про штам Дельта: коротко
- Це варіант коронавірусу SARS-CoV-2 виявили у грудні 2020 року в Індії.
- У Великій Британії інфіковані штамом Дельта становлять 90% від усіх активних випадків COVID.
- За даними НАН України, потужну нову хвилю зараження коронавірусом можна очікувати тоді, коли частка зараження штамом Дельта досягне приблизно 90% від нових випадків.
- Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів. Найпоширеніші: лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу