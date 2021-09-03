Так, станом на кінець серпня в Україні було 855 офіційно підтверджених випадків штаму коронавірусуа Дельта. Такі дані надали у Міністерстві охорони здоров'я.

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При цьому, 26 із них підтвердили методом секвенування. Інші – 829 випадків – виявили за допомогою ПЛР.

В ході таргетної полімеразної ланцюгової реакції була визначена наявність мутації, що характерна для Дельта-штаму,
– мовиться в повідомленні МОЗ.

У яких областях є Дельта

У відомстві зазначили, що найбільше випадків штаму Дельти офіційно зафіксували в 5 областях:

  • Чернівецькій – 68;
  • Одеській – 61;
  • Рівненській – 60;
  • Івано-Франківській – 58;
  • Тернопільській – 52.

Найменшу кількість випадків виявили у Дніпропетровській та Херсонській областях – 3 і 2 випадки відповідно. З-поміж інших регіонів, у яких "гуляє" цей варіант недуги, такі області:

  • Волинська, Київська та Донецька – по 47 випадків;
  • Харківська – 45;
  • Вінницька та Луганська – по 43;
  • Житомирська і Хмельницька – по 39;
  • Закарпатська – 37;
  • Полтавська – 31;
  • Чернігівська – 25;
  • Львівська – 24;
  • Черкаська – 20;
  • Кіровоградська – 18;
  • Київ – 20;
  • Запорізька – 11;
  • Сумська – 10;
  • Миколаївська – 4.

Що відомо про штам Дельта: коротко

  • Це варіант коронавірусу SARS-CoV-2 виявили у грудні 2020 року в Індії.
  • У Великій Британії інфіковані штамом Дельта становлять 90% від усіх активних випадків COVID.
  • За даними НАН України, потужну нову хвилю зараження коронавірусом можна очікувати тоді, коли частка зараження штамом Дельта досягне приблизно 90% від нових випадків.
  • Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів. Найпоширеніші: лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта інфографікаЩо відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу