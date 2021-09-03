Дельта-штам в Україні: скільки випадків у кожній області

Останніми днями в Україні погіршилась ситуація з коронавірусом. Щодня фіксують все більше випадків. Підозрюють, це може бути пов'язано з Дельта-штамом.

Так, станом на кінець серпня в Україні було 855 офіційно підтверджених випадків штаму коронавірусуа Дельта. Такі дані надали у Міністерстві охорони здоров'я.

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При цьому, 26 із них підтвердили методом секвенування. Інші – 829 випадків – виявили за допомогою ПЛР.

В ході таргетної полімеразної ланцюгової реакції була визначена наявність мутації, що характерна для Дельта-штаму,

– мовиться в повідомленні МОЗ.

У яких областях є Дельта

У відомстві зазначили, що найбільше випадків штаму Дельти офіційно зафіксували в 5 областях:

Чернівецькій – 68;

Одеській – 61;

Рівненській – 60;

Івано-Франківській – 58;

Тернопільській – 52.

Найменшу кількість випадків виявили у Дніпропетровській та Херсонській областях – 3 і 2 випадки відповідно. З-поміж інших регіонів, у яких "гуляє" цей варіант недуги, такі області:

Волинська, Київська та Донецька – по 47 випадків;

Харківська – 45;

Вінницька та Луганська – по 43;

Житомирська і Хмельницька – по 39;

Закарпатська – 37;

Полтавська – 31;

Чернігівська – 25;

Львівська – 24;

Черкаська – 20;

Кіровоградська – 18;

Київ – 20;

Запорізька – 11;

Сумська – 10;

Миколаївська – 4.

Що відомо про штам Дельта: коротко

Це варіант коронавірусу SARS-CoV-2 виявили у грудні 2020 року в Індії.

У Великій Британії інфіковані штамом Дельта становлять 90% від усіх активних випадків COVID.

За даними НАН України, потужну нову хвилю зараження коронавірусом можна очікувати тоді, коли частка зараження штамом Дельта досягне приблизно 90% від нових випадків.

Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів. Найпоширеніші: лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу