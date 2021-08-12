Дельта-штам на Вінниччині: троє людей, які були інфіковані, померли
Джерело:фейсбук Сергія Борзова
На Вінниччині напередодні підтвердили 25 випадків інфікування штамом коронавірусу Дельта. Троє хворих, на жаль, померли.
Про це розповів голова Вінницької ОДА Сергій Борзов. Також він наголосив, що небезпечний штам виявили у 13-річного підлітка, із ним усе гаразд.
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Смерть від Дельти на Вінниччині
Зокрема, на Вінниччині із 25 хворих на штам коронавірусу Дельта померло 3 осіб:
- чоловік і жінка з Гайсинського району – обом було по 83 роки;
- 73-річний чоловік з Вінницького району.
Він припустив, що цей штам міг з Росії завести чоловік, якого 3 тижні тому госпіталізували з важкими симптомами коронавірусної хвороби до лікарні.
За словами Борзова, із 150 офіційно підтверджених випадків штаму коронавірусу Дельта в Україні, про які раніше заявляв головний санітарний лікар Ігор Кузін, 25 – виявили у Вінницькій області. Разом з тим, Вінниччина посідає 7 місце за кількістю проведених щеплень.
Більше про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Тест-системи для Дельти
Зокрема, як зазначив голова ОДА, Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України придбав тест-системи для виявлення нових небезпечних мутацій коронавірусу.
"Тобто відтепер на обласному рівні інфекціоністи можуть діагностувати цей штам. До цього зразки відправляли у Київ", – зазначив Борзов.
Коронавірус в Україні: коротко
- Загалом в Україні сьогодні, 12 серпня, повідомили про інфікування коронавірусом 1 247 людей, серед них 77 дітей та 41 медпрацівник.
- Штам Дельта все частіше реєструють в українських областях. Наприклад, на Рівненщині 80% пацієнтів з COVID-19 інфіковані саме ним.
- Згідно з прогнозом науковців Національної академії наук України, потужну нову хвилю можна очікувати, коли частка зараження штамом Дельта досягне приблизно 90% від нових випадків загалом по Україні.
Текст публікації голови Вінницької ОДА Сергія Борзова:
Сьоме місце займає Вінниччина за кількістю проведених щеплень і діагностує мутований штам Дельта, – привезений з Росії. Із 25 інфікованих троє померли: чоловік і жінка з Гайсинського району – обом по 83 роки і 73-річний чоловік з Вінницького району. Про це сьогодні говорив на брифінгу у Центрі вакцинації в Тиврівський громаді.
Хотів би звернути увагу, що інформація про 13-річного померлого інфікованого Дельтою, не відповідає дійсності. Вчора і сьогодні таку новину поширювали на центральних телеканалах. Так, справді серед інфікованих вінничан із штамом Дельта, є 13-річний хворий. Він живий!
...Маємо виявлений мутований штам коронавірусу Дельта: із 150 офіційно підтверджених зразків в Україні, 25 – вінницькі. Із цих 25 інфікованих – троє померло… Вінниччина – один із перших регіонів, який ініціював пришвидшення досліджень на ідентифікацію мутованого штаму коронавірусу Дельта.
Минулого тижня Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України придбав тест-системи для мультиплексної диференціації нових небезпечних мутантних варіантів коронавірусу SARS-CoV-2, зокрема, варіант Дельта. Тобто відтепер на обласному рівні інфекціоністи можуть діагностувати цей штам.
До цього зразки відправляли у Київ.
Так, цей вірус циркулює в області. Найімовірніше, Дельту на Вінниччину "привезли" з Росії. Чоловік був госпіталізований три тижні тому з важкими симптомами коронавірусної хвороби. Про таке припущення на спільному брифінгу у Вінниці вчора розповів Степан Томін – завідувач відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань обласного Центру контролю та профілактики хвороб. Дельту фіксують і в інших регіонах України. Нової хвилі нам не оминути. Це має зрозуміти кожен. Тому прошу вінничан вакцинуватись. Інших інструментів боротьби з коронавірусом немає!
...Бережіть себе! Не забувайте про маски, дистанцію, антисептики. І вакцинуйтесь!