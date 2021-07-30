У відомстві також попередили про те, що захворюваність у більшості регіонах продовжує стрімко рости протягом останнього місяця. Ще на початку травня 2021 року ВООЗ оголосила штам Дельта міжнародною загрозою.

Важливо У Китаї спалах Дельти: джерелом інфекції став авіарейс з Росії

За словами генерального директора організації Тедроса Гебреїсуса, лише за останні 4 тижні:

штам Дельта виявили на територіях 132 країн;

в 5 з 6 регіонів ВООЗ захворюваність збільшилась на 50 – 80%;

"Протягом цього ж періоду, на території Африки смертність від коронавірусу стрімко збільшилась на 80%", – зазначив Гебреїсус.

Зверніть увагу! Наразі офіційно у МОЗ зареєстрували лише 17 випадків захворювання штамом Дельта в Україні. Втім, реальна кількість хворих може бути більшою. Все через невелику кількість зроблених тестувань. Штам коронавірусу Дельта: головне Вперше його зафіксували в Індії. Він розповсюджений також і в Росії, Португалії, Великій Британії, США та Німеччині.

Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.

За даними австралійських лікарів, для передачі Дельта-варіанту достатньо від 5 до 10 секунд.