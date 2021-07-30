У відомстві також попередили про те, що захворюваність у більшості регіонах продовжує стрімко рости протягом останнього місяця. Ще на початку травня 2021 року ВООЗ оголосила штам Дельта міжнародною загрозою.

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За словами генерального директора організації Тедроса Гебреїсуса, лише за останні 4 тижні:

  • штам Дельта виявили на територіях 132 країн;
  • в 5 з 6 регіонів ВООЗ захворюваність збільшилась на 50 – 80%;

"Протягом цього ж періоду, на території Африки смертність від коронавірусу стрімко збільшилась на 80%", – зазначив Гебреїсус.