У відомстві також попередили про те, що захворюваність у більшості регіонах продовжує стрімко рости протягом останнього місяця. Ще на початку травня 2021 року ВООЗ
оголосила штам Дельта міжнародною загрозою.
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За словами генерального директора організації Тедроса Гебреїсуса, лише за останні 4 тижні:
штам Дельта виявили на територіях 132 країн; в 5 з 6 регіонів ВООЗ захворюваність збільшилась на 50 – 80%;
"Протягом цього ж періоду, на території Африки смертність від коронавірусу стрімко збільшилась на 80%", – зазначив Гебреїсус.
Зверніть увагу! Наразі офіційно у МОЗ зареєстрували лише 17 випадків захворювання штамом Дельта в Україні. Втім, реальна кількість хворих може бути більшою. Все через невелику кількість зроблених тестувань. Штам коронавірусу Дельта: головне Вперше його зафіксували в Індії. Він розповсюджений також і в Росії, Португалії, Великій Британії, США та Німеччині. Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19. У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом. За даними австралійських лікарів, для передачі Дельта-варіанту достатньо від 5 до 10 секунд.