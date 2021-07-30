Дельта-штам вже виявили у 132 країнах світу, – ВООЗ
30 липня 2021 , 19:37Читать новость на русском
Джерело:ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала точну кількість країн, у яких зафіксували небезпечний штам коронавірусу Дельта. Так, він дістався вже 132 країн.
У відомстві також попередили про те, що захворюваність у більшості регіонах продовжує стрімко рости протягом останнього місяця. Ще на початку травня 2021 року ВООЗ оголосила штам Дельта міжнародною загрозою.
Важливо У Китаї спалах Дельти: джерелом інфекції став авіарейс з Росії
За словами генерального директора організації Тедроса Гебреїсуса, лише за останні 4 тижні:
- штам Дельта виявили на територіях 132 країн;
- в 5 з 6 регіонів ВООЗ захворюваність збільшилась на 50 – 80%;
"Протягом цього ж періоду, на території Африки смертність від коронавірусу стрімко збільшилась на 80%", – зазначив Гебреїсус.Зверніть увагу! Наразі офіційно у МОЗ зареєстрували лише 17 випадків захворювання штамом Дельта в Україні. Втім, реальна кількість хворих може бути більшою. Все через невелику кількість зроблених тестувань.
Штам коронавірусу Дельта: головне
- Вперше його зафіксували в Індії. Він розповсюджений також і в Росії, Португалії, Великій Британії, США та Німеччині.
- Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.
- У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.
- За даними австралійських лікарів, для передачі Дельта-варіанту достатньо від 5 до 10 секунд.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу