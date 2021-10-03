Новини про коронавірус в Україні 3 жовтня

Статистика захворюваності

За минулу добу, 2 жовтня, в Україні виявили 7 967 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових пацієнтів – 822 дитини та 88 медпрацівників.

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До лікарень госпіталізували 3 300 людини із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Ще 1 483 пацієнтів одужали. Але, на жаль, за минулу добу вірус забрав життя 126 інфікованих.

Темпи тестування

Впродовж 2 жовтня в Україні провели 53,8 тисяч тестувань на коронавірус різними методами. Це майже вдвічі менше, ніж за учора. Такі темпи пов'язують із вихідними. Так, вдалося протестувати:

методом ПЛР – 28 290 осіб;

методом ІФА – 4 574 особи;

експрес-тестами – 20 950 осіб.

Загалом станом на ранок 3 жовтня в Україні провели 12 950 678 досліджень методом ПЛР.

За весь час пандемії в країні зареєстрували 2 455 189 хворих на COVID-19. 2 263 407 з них вже подолали інфекцію. Але щонайменше 56 775 інфікованих померли від наслідків, спричинених коронавірусом.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 220 випадків;

Вінницька область – 117 випадків;

Волинська область – 170 випадків;

Дніпропетровська область – 855 випадків;

Донецька область – 402 випадки;

Житомирська область – 363 випадки;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 224 випадки;

Івано-Франківська область – 191 випадок;

Київська область – 147 випадків;

Кіровоградська область – 73 випадки;

Луганська область – 165 випадків;

Львівська область – 536 випадків;

Миколаївська область – 348 випадків;

Одеська область – 571 випадок;

Полтавська область – 73 випадки;

Рівненська область – 131 випадок;

Сумська область – 334 випадки;

Тернопільська область – 360 випадків;

Харківська область – 1 073 випадки;

Херсонська область – 347 випадків;

Хмельницька область – 427 випадків;

Черкаська область – 165 випадків;

Чернівецька область – 462 випадки;

Чернігівська область – 191 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як просувається вакцинація

За минулу добу 2 жовтня також 52 990 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 28 800 людей, повністю імунізовані – 24 190 людей.

Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 7 173 270 людей. З них:

отримали одну дозу – 7 173 268 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 755 315 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 12 928 583 щеплення.

​Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

У Харкові від COVID-19 померла ще одна породілля

Джерело: Укрінформ

У Харкові від коронавірусу померла 27-річна породілля. Новонароджений малюк вижив і перебуває під наглядом медиків. Жінку рятували у відділенні Харківської обласної клінічної лікарні. На лікування майбутня мама надійшла ще 18 вересня.

5 областей відповідають помаранчевій зоні карантину

Джерело: МОЗ

Станом на 3 жовтня одразу 5 областей України відповідають помаранчевій зоні епідемічної небезпеки. Тоді як всі інші регіони залишаються "жовтими".

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, у помаранчевій зоні перебувають:

Запорізька,

Рівненська,

Сумська,

Харківська,

Чернівецька області.

У 3 регіонах перевищили показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Водночас норма для регіону зеленої зони становить менше за 60 на 100 тисяч населення. Який рівень госпіталізації у "жовтих" областях:

Запорізька область – 60,0,

Харківська область – 65,8,

Чернівецька область – 69,4.

У Харкові за добу цілком заповнилася коронавірусна лікарня

Джерело: фейсбук Омельяненко

У Харкові обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення почав приймати хворих з коронавірусом 1 жовтня. Вже за добу не залишилося вільних місць. Так, зі 170 виділених місць за добу, до середини дня 2 жовтня, було заповнено понад 150. Майже всі з пацієнтів перебувають у важкому стані.

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Новини про коронавірус у світі 3 жовтня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 2 вересня у світі виявили понад 234 мільйони випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Понад 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.

Від початку пандемії найбільше хворих виявили в США – 43 658 032. Наступними ідуть Велика Британія, Індія, Туреччина, Бразилія та Росія.

В ООН розраховують, що до 2023 року вдасться щепити від COVID-19 весь світ

Джерело: ТАСС Наразі єдиним способом побороти пандемію є вакцинація. В Організації об'єднаних націй сподіваються, що до кінця 2022 року вдасться щепити від коронавірусу увесь світ. У Швеції 15-річним підліткам дозволять вакцинуватися Джерело: The Local Шведські муніципалітети вирішили дозволити 15-річним підліткам вакцинуватися проти Covid-19 всупереч бажанню батьків. З 11 жовтня програма почне поширюватися на дітей у віці від 12 до 15 років.

Дослідження коронавірусу

Кому найбільше загрожує Дельта-штам коронавірусу

Джерело: Science Direct

В американському журналі акушерства та гінекології з'явилося дослідження медиків, у якому мовиться про підвищену небезпеку штаму коронавірусу Дельта для певної категорії людей. Так, варіант Дельта небезпечніший для невакцинованих вагітних жінок, ніж початковий штам недуги. Про це заявили лікарі в США, грунтуючись на дані нового дослідження.

Увага! У МОЗ зазначили, що клінічні дослідження підтверджують – у вакцинованих вагітних не виявили ніяких негативних наслідків щеплення від COVID-19. Водночас коронавірус є небезпечною хворобою для вагітних, адже може призводити до передчасних пологів чи переривання вагітності.