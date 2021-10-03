Дельта і вагітність, смерть породіллі: новини про коронавірус 3 жовтня
Джерело:24 канал
Дельта-штам коронавірусу небезпечніший для невакцинованих вагітних жінок, ніж початковий штам недуги. У Харкові від COVID-19 померла ще одна породілля. В ООН розраховують, що на кінець 2022 року вдасться щепити від COVID-19 весь світ. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 3 жовтня
Статистика захворюваності
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 2 жовтня, в Україні виявили 7 967 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових пацієнтів – 822 дитини та 88 медпрацівників.
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До лікарень госпіталізували 3 300 людини із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Ще 1 483 пацієнтів одужали. Але, на жаль, за минулу добу вірус забрав життя 126 інфікованих.
Темпи тестування
Впродовж 2 жовтня в Україні провели 53,8 тисяч тестувань на коронавірус різними методами. Це майже вдвічі менше, ніж за учора. Такі темпи пов'язують із вихідними. Так, вдалося протестувати:
- методом ПЛР – 28 290 осіб;
- методом ІФА – 4 574 особи;
- експрес-тестами – 20 950 осіб.
Загалом станом на ранок 3 жовтня в Україні провели 12 950 678 досліджень методом ПЛР.За весь час пандемії в країні зареєстрували 2 455 189 хворих на COVID-19. 2 263 407 з них вже подолали інфекцію. Але щонайменше 56 775 інфікованих померли від наслідків, спричинених коронавірусом.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 220 випадків;
- Вінницька область – 117 випадків;
- Волинська область – 170 випадків;
- Дніпропетровська область – 855 випадків;
- Донецька область – 402 випадки;
- Житомирська область – 363 випадки;
- Закарпатська область – 22 випадки;
- Запорізька область – 224 випадки;
- Івано-Франківська область – 191 випадок;
- Київська область – 147 випадків;
- Кіровоградська область – 73 випадки;
- Луганська область – 165 випадків;
- Львівська область – 536 випадків;
- Миколаївська область – 348 випадків;
- Одеська область – 571 випадок;
- Полтавська область – 73 випадки;
- Рівненська область – 131 випадок;
- Сумська область – 334 випадки;
- Тернопільська область – 360 випадків;
- Харківська область – 1 073 випадки;
- Херсонська область – 347 випадків;
- Хмельницька область – 427 випадків;
- Черкаська область – 165 випадків;
- Чернівецька область – 462 випадки;
- Чернігівська область – 191 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як просувається вакцинація
За минулу добу 2 жовтня також 52 990 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 28 800 людей, повністю імунізовані – 24 190 людей.
Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 7 173 270 людей. З них:
- отримали одну дозу – 7 173 268 людей;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 755 315 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 12 928 583 щеплення.
У Харкові від COVID-19 померла ще одна породілля
Джерело: Укрінформ
У Харкові від коронавірусу померла 27-річна породілля. Новонароджений малюк вижив і перебуває під наглядом медиків. Жінку рятували у відділенні Харківської обласної клінічної лікарні. На лікування майбутня мама надійшла ще 18 вересня.
5 областей відповідають помаранчевій зоні карантину
Джерело: МОЗ
Станом на 3 жовтня одразу 5 областей України відповідають помаранчевій зоні епідемічної небезпеки. Тоді як всі інші регіони залишаються "жовтими".
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, у помаранчевій зоні перебувають:
- Запорізька,
- Рівненська,
- Сумська,
- Харківська,
- Чернівецька області.
У 3 регіонах перевищили показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Водночас норма для регіону зеленої зони становить менше за 60 на 100 тисяч населення. Який рівень госпіталізації у "жовтих" областях:
- Запорізька область – 60,0,
- Харківська область – 65,8,
- Чернівецька область – 69,4.
У Харкові за добу цілком заповнилася коронавірусна лікарня
Джерело: фейсбук Омельяненко
У Харкові обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення почав приймати хворих з коронавірусом 1 жовтня. Вже за добу не залишилося вільних місць. Так, зі 170 виділених місць за добу, до середини дня 2 жовтня, було заповнено понад 150. Майже всі з пацієнтів перебувають у важкому стані.
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Новини про коронавірус у світі 3 жовтня
Поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 2 вересня у світі виявили понад 234 мільйони випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Понад 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.
Від початку пандемії найбільше хворих виявили в США – 43 658 032. Наступними ідуть Велика Британія, Індія, Туреччина, Бразилія та Росія.
В ООН розраховують, що до 2023 року вдасться щепити від COVID-19 весь світ
Джерело: ТАСС
Наразі єдиним способом побороти пандемію є вакцинація. В Організації об'єднаних націй сподіваються, що до кінця 2022 року вдасться щепити від коронавірусу увесь світ.
У Швеції 15-річним підліткам дозволять вакцинуватися
Джерело: The Local
Шведські муніципалітети вирішили дозволити 15-річним підліткам вакцинуватися проти Covid-19 всупереч бажанню батьків. З 11 жовтня програма почне поширюватися на дітей у віці від 12 до 15 років.
Дослідження коронавірусу
Кому найбільше загрожує Дельта-штам коронавірусу
Джерело: Science Direct
В американському журналі акушерства та гінекології з'явилося дослідження медиків, у якому мовиться про підвищену небезпеку штаму коронавірусу Дельта для певної категорії людей. Так, варіант Дельта небезпечніший для невакцинованих вагітних жінок, ніж початковий штам недуги. Про це заявили лікарі в США, грунтуючись на дані нового дослідження.Увага! У МОЗ зазначили, що клінічні дослідження підтверджують – у вакцинованих вагітних не виявили ніяких негативних наслідків щеплення від COVID-19. Водночас коронавірус є небезпечною хворобою для вагітних, адже може призводити до передчасних пологів чи переривання вагітності.