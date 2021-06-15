Delta-варіант коронавірусу виявили в 74 країнах

Delta-варіант COVID-19, який вперше зареєстрували в Індії, виявили вже в 74 країнах. Експерти побоюються, що він може стати домінантним штамом у всьому світі.

Спалахи варіанту Delta вже зареєстрували в Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. Вчені вважають, що цей варіант вірусу є більш інфекційним й викликає важчий перебіг захворювання.

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За словами колишнього комісара Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США Скотта Готліба, випадки Delta-варіанту в країні подвоюються приблизно кожні два тижні й складають 10% всіх нових випадків.

Натомість у Великій Британії на варіант Delta вже припадає понад 90% нових випадків інфікування.

У той час як органи охорони здоров'я по всьому світу збирають і обмінюються даними про поширення нового варіанту, є побоювання, що в країнах менш надійними системами моніторингу цей варіант вірусу поширився вже значно сильніше, ніж відомо.

Декан школи громадської охорони здоров'я при Університеті Брауна в США Ашиш Джа назвав варіант Delta "найзаразнішим варіантом, який ми коли-небудь бачили".

До слова, на початку червня ВООЗ почала маркувати нові штами коронавірусу грецькими літерами, аби не "дискримінувати чи стигматизувати" країни, в яких вони були вперше виявлені.

Нові назви варіантів COVID-19

Найнебезпечніші варіанти коронавірусу:

B117 (вперше виявлений у Великій Британії) – Alpha,

B1351 (вперше виявлений у ПАР) – Beta,

P1 (вперше зафіксований у Бразилії) – Gamma,

B16172 (виявлений в Індії) – Delta.

Варіанти, до яких підвищена увага: