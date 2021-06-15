Delta-варіант коронавірусу виявили в 74 країнах

Delta-варіант COVID-19, який вперше зареєстрували в Індії, виявили вже в 74 країнах. Експерти побоюються, що він може стати домінантним штамом у всьому світі.
Спалахи варіанту Delta вже зареєстрували в Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. Вчені вважають, що цей варіант вірусу є більш інфекційним й викликає важчий перебіг захворювання.
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За словами колишнього комісара Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США Скотта Готліба, випадки Delta-варіанту в країні подвоюються приблизно кожні два тижні й складають 10% всіх нових випадків.
Натомість у Великій Британії на варіант Delta вже припадає понад 90% нових випадків інфікування.
У той час як органи охорони здоров'я по всьому світу збирають і обмінюються даними про поширення нового варіанту, є побоювання, що в країнах менш надійними системами моніторингу цей варіант вірусу поширився вже значно сильніше, ніж відомо.
Декан школи громадської охорони здоров'я при Університеті Брауна в США Ашиш Джа назвав варіант Delta "найзаразнішим варіантом, який ми коли-небудь бачили".
До слова, на початку червня ВООЗ почала маркувати нові штами коронавірусу грецькими літерами, аби не "дискримінувати чи стигматизувати" країни, в яких вони були вперше виявлені.
Нові назви варіантів COVID-19
Найнебезпечніші варіанти коронавірусу:
- B117 (вперше виявлений у Великій Британії) – Alpha,
- B1351 (вперше виявлений у ПАР) – Beta,
- P1 (вперше зафіксований у Бразилії) – Gamma,
- B16172 (виявлений в Індії) – Delta.
Варіанти, до яких підвищена увага:
- B1427/B1429 (виявлений у США) – Epsilon,
- P2 (інший штам, виявлений у Бразилії) – Zeta,
- B1525 (ще один, виявлений у Британії) – Eta,
- P3 (виявлений на Філіппінах) – Theta,
- B1526 (ще один, зафіксований у США) – Iota,
- B16171 (ще один, вперше зафіксований в Індії) – Kappa.