Дельта варіант може змінити світ: чому доля людства залежить від удачі

Різновид штаму коронавірусу "Дельта Плюс", який прийшов з Індії, набагато швидше заражає людей. Цей випадок показує, що з коронавірусом дуже складно робити будь-які передбачення.

З часу своєї появи в Китаї він отримує нові мутації, що допомагають його поширенню, пише видання Atlantic.

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Дельта проти Альфи

Альфа-варіант (або "британський", як він був відомий раніше – 24) вперше зафіксували у Великій Британії у 2020 році. Він на 50% більш заразний ніж оригінальний уханський вірус. А тепер Дельта (або "індійський") є, принаймні на 60% заразнішим від Альфи. Але наразі не дуже зрозуміло, як він вплине на перебіг пандемії в США.

Поява Альфи породила чутки про новий спалах навесні, але він не стався. Пропорція заражень цим варіантомЛюди продовжували вакцинуватися. Альфа стала домінувати над іншими штамами в США, але випадки продовжили зменшуватися. Біологічно вірус став більш заразним, але не заражав більшу кількість жителів.

Було лише одне виключення: Мічиган у квітні 2021. Експерти пов'язали спалах у цьому штаті з Альфа варіантом, дійсно. Ситуація в Мічигані дуже відрізнялася від США загалом.

Новий варіант коронавірусу стрімко поширюється світом / Графіка MPNRC

Мічиганці, якщо вірити даним з мобільних телефонів, вже пересуваються майже як до пандемії. Альфа потрапила до груп молодих людей, які тоді ще не мали права на вакцинацію.

Якби Альфа прибула трохи пізніше, а вакцини – трохи раніше, ми були б схожі на решту країни,

– сказала Atlantic Емілі Мартін, епідеміологиня з місцевого університету.

Нижча ефективність вакцин Вакцини захищають від Альфи, але нові мутації можуть трохи послабити цю броню (наразі, дві дози вакцини Pfizer захищають від Дельти на 88%, від Альфи було 93%). AstraZeneca після двох доз захищає лише на 60% від Дельта-варіанта. Одна доза зменшує захист до маленьких 33%. Це набагато менше допустимого порогу для вакцин від коронавірусу, який встановлений на 50% ефективності.

Якщо отримати одну дозу, то все одно можна потрапити у реанімацію (31% людей в Британії, після зараження Дельтою та маючи одну дозу, потрапили в шпиталь). Можна захворіти на Дельту і після двох доз, але симптоми будуть легшими (або їх узагалі не буде). Британія відслідковує поширення різних варіантів та розшифровує їхні геноми.

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"Комбінація високої швидкості передачі, втечі від вакцин та (наразі лише потенційно – 24) більшої важкості перебігу робить Дельту дуже, дуже серйозною проблемою", – упевнений Діпті Гурдасані, епідеміолог-клініцист з Університету Королеви Марії в Лондоні. Як тільки цей варіант прибуває, він поширюється швидко і "може в теорії змінити траєкторію глобальної пандемії".

Вакцини від ковіду все ще працюють, але ефективність нижча / Фото Medical News Today

Там бачать, як Дельта впевнено забирає пальму першості у їхньої "рідної" Альфи. Хоча на "британця" ще у березні приходилося 98% нових випадків на островах та від 38 до 86% у США у травні 2021. Втім, США набагато більш неоднорідна країна, тож робити фундаментальні порівняння – дуже вірно.

Мутації та зміни

Варіант з Індії (як і його мутований брат Дельта+) отримує стільки уваги через наявність відразу кількох факторів одночасно. Він поширюється швидше та легше за Альфу, може робити хворими більше людей, включаючи тих, хто отримав лише одну дозу вакцини. Це значить більше пацієнтів у лікарнях та у реанімаціях. В Шотландії госпіталізації зросли вдвічі з моменту приходу "індійського" варіанту.

У Сполучених Штатах, Дельта вже відповідна за 10% випадків COVID-19. Спосіб поведінки варіанту в реальному світі залежатиме не лише від його біології. А й від поведінки людей, бо ми є його фінальними господарями, ми його переносимо та поширюємо. А ще – від темпів вакцинації та трохи від банального везіння.

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Це найбільш трансмісивний варіант, з усіх які ми бачили,

– сказав CNN доктор Пітер Хотес, декан Національної школи тропічної медицини у Медичному коледжі Бейлора.

В американському Центрі контролю та профілактики інфекційних захворювань (CDC) "очікують, що він стане домінуючим у найближчі місяці".

То що ж робить його таким потужним?

Зазвичай, віруси грипу та коронавіруси випадково мутують через помилки у генетичному кодуванні, пише National Geographic. Для цього вони використовують молекули РНК (рибонуклеїнової кислоти – 24) в клітинах людини. Вони потрібні, щоб робити копії вірусу (тобто реплікацію – 24) у заражених клітинах.

Більшість мутацій безпечні для людини (і гірші для самих вірусів – 24), але деякі дозволяють уникати антитіл, інші – легше проникати в клітини.

Колекція мутацій Дельти схована у так званому спайк-білку, який розташований на поверхні шипу коронавірусу SARS-CoV-2. Загалом їх зараз нараховано 13 штук.

Мутації взаємодіють з білком рецептору ACE-2, який є у багатьох клітинах людини і слугує воротами для вірусів. Тепер ця взаємодія змінена, кажуть вчені. Мутація в локації 452 спайк-білку, можливо, зробила Дельту більш заразною і допомагає поширюватись в популяції.

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Додатково, зробивши варіант менш помітним для імунної системи завдяки стійкості до так званих Т-клітин (вони мають завданням вишукування та знищення ворожих для організму вторгнень, включаючи віруси – 24).

Інше дослідження, ще не переглянуте вченими, каже про ще одну проблемну точку:. Вона може дозволяти Дельті уникати "слабких нейтралізуючих антитіл".

"Коли ви бачите всі ці мутації, то по іншому дивитесь на інфекційність вірусу", – упевнений Равіндра Гупта професор клінічної мікробіології з Кембриджу. Його ще не опубліковане дослідження каже про більший потенціал нових варіантів коронавірусу.

Маркус Гофманн, біолог-інфекціоніст з Інституту досліджень приматів Університету Лейбніца та його колеги, показали: Дельта дуже схожий на інший варіант – Каппа. Обидва "ухиляються від антитіл, вироблених попереднім захворюванням або вакцинацією".

Поширення та вакцинація

"Якщо рівень вакцинації не буде достатньо високим, спалахи захворювання ще будуть", – попередив Вільям Лі, віцепрезидент з науки в компанії Helix, яка відстежує різні варіанти COVID-19.

Коронавірус зазвичай поширюється у геометричній прогресії. Це означає, що навіть незначні затримки можуть призвести до згубних наслідків та зовсім різних результатів.

Найважливіша мутація Якщо мутація надає вірусу перевагу під час реплікації, то вона отримує змогу вільно поширюватись світом. Дельта, Альфа та їхні родичі всі мають мутацію у локації 681 спайк-білку. Вона вважається "еволюційним проривом, що повністю змінює гру", даючи легше проникнення в клітину і подальше поширення.

"Більшість пацієнтів не заражають нікого іншого, але завжди бувають маленькі групи людей, які стають суперпоширювачами", – пояснив Atlantic Адам Лорінг, вірусолог з Університету Мічигану. І от вони можуть передати вірус десяткам інших людей.

Іншими словами: більшість іскор пандемії не розгораються, але навіть одна здатна спричинити пожежу. Кому поталанить, а кому ні, часто залежить лише від удачі. Вакцинація – досі найкращий спосіб зупинити нові варіанти коронавірусу.

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Втім, в США ще є більш ніж 100 округів, де повністю вакциновано менш як 20% населення. Це так звані "невакциновані кишені", де вірус може швидко поширюватися. Ентоні Фаучі очікує появу "локалізованих спалахів". Наразі, в США очікують до 3000 смертей на тиждень взимку та восени – діти підуть до школи, а погана погода штовхатиме у приміщення.

Якщо рівень щеплень підніметься до 86%, включаючи підлітків, то це допоможе запобігти тисячі смертей у США до кінця листопада, каже CNN. І це можливий показник, бо вже 62,5% американців до 12 років отримали бодай одну дозу. Втім, в країнах з погано розвинутими системами щеплення або з великою недовірою до вакцинації, Дельта здатна наробити багато лиха.