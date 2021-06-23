Що відомо про мутацію "Дельта Плюс"?
Першою про новий різновид штаму повідомила Індія, тут зареєстрували 22 випадки інфікування штамом "Дельта Плюс".
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Існує два різновиди штаму "Дельта"
Існує як мінімум дві окремі групи варіанту, відомі як Delta-AY.1 і Delta AY.2. AY.1 найбільш поширений.
Чи є "Дельта Плюс" заразнішим чи смертоноснішим варіантом коронавірусу – ще невідомо.
Наразі "Дельта Плюс" є варіантом, що викликає інтерес вчених, але його поки не класифікують як такий, який "викликає занепокоєння". Водночас "Дельта" варіант ВООЗ визнала міжнародною загрозою.
Що відомо про "Дельта" варіант коронавірусу?
- В кінці березня 2021 року в Індії виявили новий різновид коронавірусу з подвійною мутацією. Цей варіант більш заразний, ніж коронавірус SARS-CoV-2.
- Дослідження показують, що "Дельта" приблизно на 60% більше заразний, ніж штам "Альфа". Наразі цей варіант поширився на 92 країни.
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