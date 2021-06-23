Дельта варіант теж мутував: у 10 країнах виявили новий небезпечний штам

Новий різновид штаму коронавірусу "Дельта Плюс" зареєстрували в 10 країнах – Індії, США, Великобританії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії.

Що відомо про мутацію "Дельта Плюс"?

Першою про новий різновид штаму повідомила Індія, тут зареєстрували 22 випадки інфікування штамом "Дельта Плюс".

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Існує два різновиди штаму "Дельта"

"Дельта Плюс" – це варіант "Дельта" з додатковою мутацією. Така ж мутація є у штамі "Бета", який вперше виявили в Африці.

Існує як мінімум дві окремі групи варіанту, відомі як Delta-AY.1 і Delta AY.2. AY.1 найбільш поширений.

Чи є "Дельта Плюс" заразнішим чи смертоноснішим варіантом коронавірусу – ще невідомо.

Наразі "Дельта Плюс" є варіантом, що викликає інтерес вчених, але його поки не класифікують як такий, який "викликає занепокоєння". Водночас "Дельта" варіант ВООЗ визнала міжнародною загрозою.

Що відомо про "Дельта" варіант коронавірусу? В кінці березня 2021 року в Індії виявили новий різновид коронавірусу з подвійною мутацією. Цей варіант більш заразний, ніж коронавірус SARS-CoV-2.

Дослідження показують, що "Дельта" приблизно на 60% більше заразний, ніж штам "Альфа". Наразі цей варіант поширився на 92 країни.

В Україні також відреагували на стрімке поширення мутації індійського штаму, зокрема, в Офісі Президента повідомили, що Україна може обмежити в'їзд та виїзд до тих країн, де вирує штам "Дельта".

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