Окрім цього, штам коронавірусу Йота не такий заразний, як Дельта. Про це розповіла епідеміологиня з ВООЗ Марія Ван Керхов під час брифінгу в Женеві.

У США вважають інакше Заразніший та смертельніший: вчені дослідили новий штам Йота

Попередні дані, отримані з Нью-Йорка, свідчать про те, що цей варіант (Йота – 24 канал) не призводить до важчого захворювання та до більш серйозного спалаху заражень,

– заявила експертка.

При цьому вона додала, що у районах США, де переважало інфікування штамом Йота, вже починає домінувати штам "Дельта".

Таким чином, варіант Дельта, здається, переважає над варіантом Йота,

– підсумувала Ван Керхов.

Нові дані про штам коронавірусу Дельта

Джерело: МОЗ

У Великій Британії інфіковані штамом Дельта становлять 90% від усіх активних випадків COVID.

Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів. Найпоширеніші: лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.

Концентрація вірусу в крові пацієнта з Дельта-штамом у 1 000 разів більша, ніж була в інфікованих диким штамом.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу