Дельта чи Йота: у ВООЗ відповіли, який штам коронавірусу небезпечніший
Джерело:твітер ВООЗ
Попередні дослідження вказують на те, що штам коронавірусу Йота здебільшого не викликає серйозного перебігу хвороби. Тож у ВООЗ вважають, що цей варіант менш небезпечний, ніж штам коронавірусу Дельта.
Окрім цього, штам коронавірусу Йота не такий заразний, як Дельта. Про це розповіла епідеміологиня з ВООЗ Марія Ван Керхов під час брифінгу в Женеві.
У США вважають інакше Заразніший та смертельніший: вчені дослідили новий штам Йота
Попередні дані, отримані з Нью-Йорка, свідчать про те, що цей варіант (Йота – 24 канал) не призводить до важчого захворювання та до більш серйозного спалаху заражень,
– заявила експертка.
При цьому вона додала, що у районах США, де переважало інфікування штамом Йота, вже починає домінувати штам "Дельта".
Таким чином, варіант Дельта, здається, переважає над варіантом Йота,
– підсумувала Ван Керхов.
Нові дані про штам коронавірусу Дельта
Джерело: МОЗ
- У Великій Британії інфіковані штамом Дельта становлять 90% від усіх активних випадків COVID.
- Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів. Найпоширеніші: лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.
- Концентрація вірусу в крові пацієнта з Дельта-штамом у 1 000 разів більша, ніж була в інфікованих диким штамом.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу