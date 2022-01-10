У ВООЗ прокоментували можливе походження Дельтакрону. Зокрема, свої припущення висловила представниця організації Марії Ван Керкхове.

Читайте також Новий штам Дельтакрон: що про нього відомо

Дельтакрон не є новим штамом коронавірусу

Дельтакрон міг виникнути як наслідок забруднення зразка в лабораторії, це не комбінація двох варіантів коронавірусу,

– зазначила Керкхове.

Вона закликала не використовувати поняття "дельтакрон", а також "флурон" (одночасне захворювання на грип та коронавірус): "Ці слова мають на увазі комбінацію вірусів або їхніх варіантів, а цього не відбувається".

Омікроном не слід нехтувати

Водночас в інтерв'ю India Today представниця ВООЗ наголосила, що штам Омікрон не варто приймати легковажно.

Омікрон не є легким захворюванням,

– наголосила Керкхове.

Вона додала, що цей штам має легший перебіг, ніж Дельта. Однак одно призводить до великої кількості госпіталізацій.

Дельтакрон: що про нього відомо

На початку січня 2022 року на Кіпрі повідомили про новий варіант SARS-COV-2, який отримав назву Дельтакрон. Він нібито поєднав у собі властивості штамів Дельта та Омікрон.

Професор Леонтіос Кострикіс сказав, що виявлені випадки зараження "вказують на еволюційний тиск на предковий штам з метою придбання цих мутацій, а не на результат однієї події рекомбінації".

Але не всі вчені згодні з висновком кіпрських колег про те, що Дельтакрон – це продукт природного злиття штамів. Так професор Бірмінгемського університету Нік Ломан вважає його "технічним артефактом".

Дізнайтеся більше – хто частіше заражається штамом Омікрон: дивіться відео

Текст допису Марії Ван Керкхове:

Не використовуйте такі слова "дельтакрон" і "флурон", будь ласка. Ці слова мають на увазі комбінацію вірусів або їхніх варіантів, а цього не відбувається. Дельтакрон, ймовірно, є результатом забруднення зразка.