Знайшли надійний спосіб передбачити деменцію

Науковці виявили важливий зв'язок між здоров'ям судин і старечим слабоумством. Виявилося, що цей зв'язок полягає в кальцифікації бляшок, які можуть утворюватися в черевній аорті.

Кальцифікація черевної аорти та деменція

До такого висновку дійшли австралійські дослідники з Університету Едіт Коуен. Вчені виявили, що накопичення кальцію, відоме як "кальцифікація черевної аорти" або AAC, є не тільки важливим для прогнозу ризику серцево-судинних захворювань, але й є надійним маркером ризику слабоумства у літньому віці.

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Деменція – що це? Це зниження когнітивних функцій, тобто здатності мислити. При деменції деградують навички розуміння, запам'ятовування, пізнання, міркування, догляду за собою, орієнтації у просторі, мовлення та лічби.

Експерти вивчили результати AAC у 968 жінок з кінця 1990 років, а потім спостерігали за станом їхнього здоров'я протягом 15 років. Вони з'ясували, що кожна друга літня жінка мала середній або високий рівень AAC, і ці жінки вдвічі частіше потрапляли до лікарні або вмирали від деменції в літньому віці, незалежно від інших серцево-судинних факторів або генетичних факторів.

Яке значення має відкриття

– найбільша артерія в організмі, вона доставляє насичену киснем кров від серця до органів черевної порожнини та ніг.

Це відкриття дозволить дізнатися про потенційний ризик деменції завчасно і розпочати лікування на ранній стадії, коли у пацієнта більше шансів на нормальне життя. При цьому AAC можна легко виявити за допомогою бічного сканування хребта на апаратах визначення щільності кісток.

Такі сканування можуть бути дешевим, швидким і безпечним способом скринінгу великої кількості людей похилого віку на наявність вищого ризику розвитку деменції.