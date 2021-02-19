За останні три місяці в північно-східній частині ДР Конго зафіксовано понад 500 випадків захворювання бубонною чумою.

Тридцять одна людина померла в результаті спалаху чуми. Хвороба почала поширюватися три місяці тому.

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Ми маємо понад 520 випадків ... з яких понад 31 закінчилися летально,

– сказав Патрік Карамура, міністр охорони здоров'я в провінції Ітурі.

Для північного сходу ДР Конго чума є епідемічним захворюванням, там регулярно фіксують випадки зараження. Зараз середній вік заражених становить 13 років, але він коливається від трьох місяців до 73 років.



У Демократичній Республіці Конго зафіксований спалах бубонної чуми / Фото: Getty Images

Перші випадки зараження чумою в провінції Ітурі зафіксовані в листопаді 2020 року. Крім бубонної чуми, там зафіксовано 5 випадків легеневої чуми та 2 випадки септичної чуми.

Раніше в Конго вже був спалах чуми в 2020 році, який був менших масштабів. Тоді було виявлено 45 випадків бубонної чуми, померло 9 осіб.

Бубонна чума – одна з форм чуми, яку викликає чумна бактерія. Хвороба характеризується високим ступенем летальності і вражає легені.

Більше про те, що таке бубонна чума і як її лікувати – читайте тут.