У Демократичній Республіці Конго зафіксували спалах бубонної чуми
За останні три місяці в північно-східній частині ДР Конго зафіксовано понад 500 випадків захворювання бубонною чумою.
Джерело:Medical Xpress
Тридцять одна людина померла в результаті спалаху чуми. Хвороба почала поширюватися три місяці тому.
Читайте також Чехів зобов'язали одягати по 2 захисні маски одночасно
Ми маємо понад 520 випадків ... з яких понад 31 закінчилися летально,
– сказав Патрік Карамура, міністр охорони здоров'я в провінції Ітурі.
Для північного сходу ДР Конго чума є епідемічним захворюванням, там регулярно фіксують випадки зараження. Зараз середній вік заражених становить 13 років, але він коливається від трьох місяців до 73 років.
У Демократичній Республіці Конго зафіксований спалах бубонної чуми / Фото: Getty Images
Перші випадки зараження чумою в провінції Ітурі зафіксовані в листопаді 2020 року. Крім бубонної чуми, там зафіксовано 5 випадків легеневої чуми та 2 випадки септичної чуми.
Раніше в Конго вже був спалах чуми в 2020 році, який був менших масштабів. Тоді було виявлено 45 випадків бубонної чуми, померло 9 осіб.
Бубонна чума – одна з форм чуми, яку викликає чумна бактерія. Хвороба характеризується високим ступенем летальності і вражає легені.
Поділитися новиною