З 2009 року поширеність куріння в Україні скоротилась з 25,5% до 16,5%. На таку позитивну статистику вплинуло, зокрема, підвищення цін на тютюнові вироби.

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Чи допомагають гаджети для куріння позбутись шкідливої звички

Модним трендом серед курців стали електроні сигарети, вейпи та інші альтернативи класичним цигаркам. Існує думка, що саме завдяки цим гаджетам можна покинути шкідливу звичку, адже вони начебто допомагають полегшити перехід від традиційних сигарет до відмови від куріння.

Утім, нещодавні дослідження показали, що більшість людей, які мали намір використовувати електронні сигарети, щоб позбутися від нікотинової залежності, продовжували курити як традиційні, так і електронні сигарети. Підтверджують це і лікарі, які наголошують, що будь-яке куріння шкідливе для серця і легенів.

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