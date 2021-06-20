Робота медика – це покликання

Робота медика складна, важлива та відповідальна, а у час пандемії медики є героями. Без перебільшень, складно переоцінити роль медичних працівників сьогодні. Саме від їхніх старань залежить здоров'я і життя пацієнтів. Саме медики взяли на себе перший удар пандемії COVID-19 й тримають оборону досі.

До теми Новий рівень для українців: Ляшко розповів про ситуацію з медициною в Україні

Указ Президента від 1994 року

День медичного працівника в Україні, як і в низці інших країн колишнього СРСР: Росії, Білорусі, Латвії та Казахстані – відзначають ще з 1980 року. Після здобуття незалежності тодішній президент України Леонід Кравчук закріпив цю традицію своїм указом у 1994 році.

Україні є ким пишатися, українські медики зробили чимало наукових відкриттів. Вчені-медики і лікарі України, часто ризикуючи власним життям, рятували людство від страшних епідемій, знаходили ефективні методи діагностики і лікування тяжких хвороб.

Непростий час реформ

Наразі медична система в Україні переживає буремні часи, медична реформа внесла свої корективи, хтось їх сприймає з полегшенням, хтось зі спротивом.

В Україні з 1 січня 2018 року набув чинності закон "Про державні медичні гарантії". Саме він дав старт медичній реформі. Перший етап реформи, який стосувався змін у сімейній медицині, вже відбувся.



20 червня в Україні відзначають День медика / Фото Unsplash

Триває другий етап реформи – зміна принципів фінансування вторинної та третинної ланок медичної допомоги.

В Україні змінилася філософія взаємовідносин між пацієнтом, лікарем та державою, адже відтепер гроші "ходять" за пацієнтом. Тобто зараз держава закуповує у лікарень певні послуги, замість бюджетного утримання. Тож медзаклади отримують більше грошей, якщо лікують більше пацієнтів.

Очевидно, що медик – це покликання, іншої мотивації в Україні не існує. Оплата праці українських медиків точно недостатня.

Фінансова незахищеність медиків

Це попри те, що від старту змін та запровадження нового принципу фінансування, зарплати медиків на рівні сімейної медицини суттєво зросли, подекуди у 2 – 4 рази.

За даними НСЗУ, середні виплати на оплату праці в першому кварталі у 2020 році в закладах первинки становили 14,5 тисяч гривень для лікарів, 7800 грн для середнього медичного персоналу та 4,5 тисячі грн для молодшого медперсоналу.

Наразі схема така: чим більше декларацій медзаклад має з пацієнтами, то більше фінансування отримує, адже заклад отримує фіксовану суму коштів за кожного пацієнта у вигляді капітаційної ставки.

Високі зарплати в Україні отримують далеко не усі медики, а тому часто обирають шлях еміграції.

Втім, нещодавно, 18 червня президент країни Володимир Зеленський підписав указ, який гарантує ріст заробітної плати лікарів, так мінімальний рівень оплати праці для середнього медичного персоналу буде сягати 13, 5 тисяч гривень. А для лікарського складу – не менше 20 тисяч гривень.

Виплати лише "на папері"

Джерело: Мінсоцполітики

Неоднозначною є ситуація з виплатами компенсацій медикам, як померли від COVID-19. Так, 15 червня в Україні спростили процедуру виплат компенсацій медичним працівникам. Верховна рада схвалила відповідний законопроєкт №5415 у цілому.

Водночас у комітеті з питань здоров'я нації вважають, що ситуація з проведенням таких виплат наразі абсолютно незадовільна. На початок квітня кошти від держави отримали лише 10 медиків, а процедура виплат залишається зарегульованою та бюрократичною.

Втім, пристрасть до роботи та покликання продовжують рухати медичну систему України в правильному напрямку. Щодня у ЗМІ з'являються новини про неймовірні перемоги медиків, як от, у Львова вперше провели трансплантацію серця і втретє за 14 років в Україні. Або вперше медики прооперували дитину з патологією кишківника за допомогою робота Da Vichi.



Українські медики висококваліфіковані спеціалісти / Фото Unsplash

Медик – точно не проста професія, але саме завдяки їм людство продовжує жити. Нескінченні інфекції, нові штами вірусів – усе це виклики, які під силу лише надлюдині – медику.

Кілька справді цікавих фактів про медицину колись

Джерело: inGenious

Найдавнішими лікарями були жінки

Меріт-Птах – перша в історії Давнього Єгипту жінка-лікарка, ім'я якої дійшло до наших часів. Історія свідчить, що жінки могли обіймати високі медичні посади в Стародавньому Єгипті.

Через 200 років фіксують згадки про іншу жінку-лікарку – Песешет. Саме вона начебто була відповідальною за організацію та навчання інших лікарів. Жінки-лікарки були шанованими у давньоєгипетському суспільстві.

Наркоз допоміг онкохворим на початку 19 століття

Сейшу Ханаока (1760–1835) вивчав медицину в Кіото та вів приватну практику. Лікар зацікавився ідеєю наркозу. Ханаока експериментував із формулами і розробив Цюсенсан (напій, який діяв, як наркоз).

Цузенсан мав дуже сильний ефект – міг призвести до летального наслідку, але при правильному дозуванні пацієнти втрачали свідомість на 6 – 24 години.

У 1804 році Ханаока прооперував щонайменше 150 пацієнтів з раком молочної залози та людей з іншими захворюваннями під таким наркозом.



Медицина є рушійною силою виживання людства / Фото Pixabay

Манія п'явок в Європі

Лікарська п'явка використовується вже тисячі років і навіть досі знаходить застосування для відновлення венозного кровообігу після реконструктивної хірургії. У 19 столітті популярність застосування п'явок значно зросла.

Французький лікар Франсуа-Йозеф-Віктор Брусс стверджував, що всі хвороби виникають від локального запалення, яке піддається лікуванню кровопусканням. Застосування цих тварин мало переваги перед звичайною практикою кровопускання, адже втрата крові була більш поступовою та контрольованою.