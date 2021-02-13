Чоловічі та жіночі презервативи: переваги та недоліки, які краще використовувати
До Дня презерватива ми вирішили нагадати, чим відрізняються чоловічі й жіночі презервативи. Обидва види мають свої переваги та недоліки, тож коли і кому їх краще застосовувати – читайте на Здоров'я 24.
Джерело:MedicalNewsToday
Презервативи існують як і чоловічі, так і жіночі. І роблять їх з латексної гуми, поліуретану або шкіри ягняти. Але найбільшою популярністю користуються чоловічі презервативи.
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Чому важливо користуватися презервативами
- Це один з найпростіших протизаплідних методів, який створює бар'єр і блокує шлях, по якому сперматозоїди запліднюють яйцеклітину. При правильному використанні в запобіганні вагітності презервативи ефективні на 98%. Але через елементарні помилки в користуванні їхня середня ефективність становить близько 82%. З цієї причини жінкам рекомендують утриматись від сексу під час овуляції навіть з використанням презерватива, а також використовувати презервативи з іншими формами контрацепції.
- Використання презерватива значно знижує ризик передачі інфекцій, що передаються статевим шляхом, зокрема: ВІЛ та СНІДу, гонореї, хламідіозу і сифілісу, а також це може надати певний захист від генітальних бородавок і герпесу. Саме тому їх рекомендують використовувати як і для вагінального, так і для орального чи анального сексу.
Чим відрізняються жіночі та чоловічі презервативи
Жіночі презервативи
Жіночий презерватив (або фемідом) складається з поліуретанової оболонки з гнучким кільцем на кожному кінці. Відкритий він, як і чоловічий презерватив, лише з одного кінця. Він просто вводиться у піхву двома пальцями.
Жіночий презерватив / Фото Unsplash
Переваги жіночих презервативів:
- Їх можна вставляти аж за 8 годин до сексу;
- Вони дають жінкам контроль над своїм сексуальним здоров'ям;
- Їх можна використовувати під час менструального циклу;
- Як і чоловічі презервативи, вони значно знижують ризик позапланової вагітності, передачі ІПСШ, а також розвитку раку шийки матки, оскільки може захистити від зараження вірусом папіломи людини (ВПЛ).
Їхній недолік полягає в тому, що вони менш доступні на ринку, ніж чоловічі. Також вони трішки частіше виходять з ладу. Так, 18 зі 100 пар, які використовують чоловічий презерватив, вагітніють. Натомість при користуванні жіночими презервативами – 21 зі 100. Найчастіше це відбувається через людську помилку.
Чоловічі презервативи
- Ефективні й надійні в запобіганні вагітності при правильному застосуванні;
- Знижують ризик передачі ІПСШ;
- Вони широко доступні;
- Не потрібно ніякої попередньої підготовки, тож їх можна використовувати для незапланованого сексу;
- Вони доступні в різних розмірах.
Чоловічий презерватив / Фото Unsplash
До теми 10 помилок під час користування презервативами
Що робити, якщо є алергія на латекс
Якщо у користувача або його партнера чи партнерки є алергія на латексний каучук, сперміциди або пластик, просто потрібно користуватись презервативами, зробленими з інших матеріалів, зокрема: поліуретану, нітрилу, поліізопрену, овечої шкіри. Але зауважимо, що презерватив з овечої шкіри захищає лише від небажаної вагітності, а не від ІПСШ. В цілому, наявність алергії – не виправдання для відсутності презерватива.
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