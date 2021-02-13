Чоловічі та жіночі презервативи: переваги та недоліки, які краще використовувати

До Дня презерватива ми вирішили нагадати, чим відрізняються чоловічі й жіночі презервативи. Обидва види мають свої переваги та недоліки, тож коли і кому їх краще застосовувати – читайте на Здоров'я 24.

Презервативи існують як і чоловічі, так і жіночі. І роблять їх з латексної гуми, поліуретану або шкіри ягняти. Але найбільшою популярністю користуються чоловічі презервативи.

До теми Як правильно надягати презерватив

Чому важливо користуватися презервативами

Це один з найпростіших протизаплідних методів, який створює бар'єр і блокує шлях, по якому сперматозоїди запліднюють яйцеклітину. При правильному використанні в запобіганні вагітності презервативи ефективні на 98%. Але через елементарні помилки в користуванні їхня середня ефективність становить близько 82%. З цієї причини жінкам рекомендують утриматись від сексу під час овуляції навіть з використанням презерватива, а також використовувати презервативи з іншими формами контрацепції.

Використання презерватива значно знижує ризик передачі інфекцій, що передаються статевим шляхом, зокрема: ВІЛ та СНІДу, гонореї, хламідіозу і сифілісу, а також це може надати певний захист від генітальних бородавок і герпесу. Саме тому їх рекомендують використовувати як і для вагінального, так і для орального чи анального сексу.

Чим відрізняються жіночі та чоловічі презервативи

Жіночі презервативи

Жіночий презерватив (або фемідом) складається з поліуретанової оболонки з гнучким кільцем на кожному кінці. Відкритий він, як і чоловічий презерватив, лише з одного кінця. Він просто вводиться у піхву двома пальцями.



Жіночий презерватив / Фото Unsplash

Переваги жіночих презервативів:

Їх можна вставляти аж за 8 годин до сексу;

Вони дають жінкам контроль над своїм сексуальним здоров'ям;

Їх можна використовувати під час менструального циклу;

Як і чоловічі презервативи, вони значно знижують ризик позапланової вагітності, передачі ІПСШ, а також розвитку раку шийки матки, оскільки може захистити від зараження вірусом папіломи людини (ВПЛ).

Їхній недолік полягає в тому, що вони менш доступні на ринку, ніж чоловічі. Також вони трішки частіше виходять з ладу. Так, 18 зі 100 пар, які використовують чоловічий презерватив, вагітніють. Натомість при користуванні жіночими презервативами – 21 зі 100. Найчастіше це відбувається через людську помилку.

Чоловічі презервативи

Ефективні й надійні в запобіганні вагітності при правильному застосуванні;

Знижують ризик передачі ІПСШ;

Вони широко доступні;

Не потрібно ніякої попередньої підготовки, тож їх можна використовувати для незапланованого сексу;

Вони доступні в різних розмірах.



Чоловічий презерватив / Фото Unsplash

До теми 10 помилок під час користування презервативами

Що робити, якщо є алергія на латекс

Якщо у користувача або його партнера чи партнерки є алергія на латексний каучук, сперміциди або пластик, просто потрібно користуватись презервативами, зробленими з інших матеріалів, зокрема: поліуретану, нітрилу, поліізопрену, овечої шкіри. Але зауважимо, що презерватив з овечої шкіри захищає лише від небажаної вагітності, а не від ІПСШ. В цілому, наявність алергії – не виправдання для відсутності презерватива.

Презервативи продаються без рецепта у будь-яких аптеках або інших торгових точках. Часто медичні центри просто роздають їх безкоштовно. Багато людей соромляться купувати презервативи, але насправді це важливий захист і користуватись ним – не лише нормально, а й потрібно. Якщо ви неповнолітні й ведете статеве життя, не бійтеся попросити їх на касі. Інфекційні хвороби та незапланована вагітність – це значно складніше, ніж ймовірний осудливий погляд якоїсь незнайомої вам людини збоку.