Чоловічі та жіночі презервативи: переваги та недоліки, які краще використовувати

Джерело:MedicalNewsToday
До Дня презерватива ми вирішили нагадати, чим відрізняються чоловічі й жіночі презервативи. Обидва види мають свої переваги та недоліки, тож коли і кому їх краще застосовувати – читайте на Здоров'я 24.
Презервативи існують як і чоловічі, так і жіночі. І роблять їх з латексної гуми, поліуретану або шкіри ягняти. Але найбільшою популярністю користуються чоловічі презервативи.
До теми Як правильно надягати презерватив
Чим відрізняються жіночі та чоловічі презервативи
Жіночий презерватив (або фемідом) складається з поліуретанової оболонки з гнучким кільцем на кожному кінці. Відкритий він, як і чоловічий презерватив, лише з одного кінця. Він просто вводиться у піхву двома пальцями.
Жіночий презерватив / Фото Unsplash
Переваги жіночих презервативів:
Їхній недолік полягає в тому, що вони менш доступні на ринку, ніж чоловічі. Також вони трішки частіше виходять з ладу. Так, 18 зі 100 пар, які використовують чоловічий презерватив, вагітніють. Натомість при користуванні жіночими презервативами – 21 зі 100. Найчастіше це відбувається через людську помилку.
Чоловічий презерватив / Фото Unsplash
До теми 10 помилок під час користування презервативами
Якщо у користувача або його партнера чи партнерки є алергія на латексний каучук, сперміциди або пластик, просто потрібно користуватись презервативами, зробленими з інших матеріалів, зокрема: поліуретану, нітрилу, поліізопрену, овечої шкіри. Але зауважимо, що презерватив з овечої шкіри захищає лише від небажаної вагітності, а не від ІПСШ. В цілому, наявність алергії – не виправдання для відсутності презерватива.Презервативи продаються без рецепта у будь-яких аптеках або інших торгових точках. Часто медичні центри просто роздають їх безкоштовно. Багато людей соромляться купувати презервативи, але насправді це важливий захист і користуватись ним – не лише нормально, а й потрібно. Якщо ви неповнолітні й ведете статеве життя, не бійтеся попросити їх на касі. Інфекційні хвороби та незапланована вагітність – це значно складніше, ніж ймовірний осудливий погляд якоїсь незнайомої вам людини збоку.