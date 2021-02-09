День стоматолога: як доглядати за зубами, щоб полегшити роботу лікарів

9 лютого – Міжнародний день стоматолога. Здоров'я 24 підібрало для вас поради, які допоможуть значно спростити роботу лікарям і покращити здоров'я ваших зубів.

Регулярно ходити до стоматолога – це порада, яку має дотримуватися кожен. Але ще важливіше правильно доглядати за зубами. Догляд за порожниною рота знижує потребу в складних стоматологічних втручаннях.

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Як правильно доглядати за зубами

Чистити зуби двічі на день

Чистка – це головний спосіб догляду за зубами. Робити це потрібно двічі на день по 2 хвилини. Так бактерії не будуть накопичуватися на зубах. Через зубний наліт розвиваються хвороби ясен і карієс. Чистити можна як зручно, але головне - проходити з усіх трьох сторін: зовнішньої, внутрішньої та жувальної.

Чищення краще не пропускати: плівка зубного нальоту покриває зуби за 24 години, якщо не видаляти його щіткою або зубною ниткою. Її постійна присутність на зубах призводить ще й до зубного каменю, який без стоматолога не видалити.

Міняти щітку що три місяці

Для однієї щітки 730 чисток на рік – непосильна ноша. Немає різниці, який щіткою користуватися – звичайної або електричною. Хоча другій може бути простіше залізати в важкодоступні місця, і в неї вбудований таймер на дві хвилини.

Чистити міжзубні проміжки зубною ниткою щодня

Вона прибирає зубний наліт уздовж ясен, застряглі шматочки їжі й цим може поліпшити запах з рота і знизити ймовірність захворювань ротової порожнини та карієсу. Американська асоціація стоматологів та МОЗ Великобританії радять використовувати нитку перед чищенням зубів.

Тим, кому зубна нитка не подобається, варто вибрати інструмент для міжзубних проміжків разом зі стоматологом. Наприклад, іригатор – шланг, який подає воду під напором і промиває проміжки між зубами. Іригатор не рятує від зубного каменю, зате трохи зменшує запалення ясен.

Відвідувати стоматолога – 2 рази на рік, або скільки буде потрібно

Частота оглядів залежить від стану зубів: комусь потрібно кожні три місяці, а іншому – раз на два роки. Краще запитати свого стоматолога.

Жувати жуйку без цукру

Жувальні гумки без цукру знижують ризик розвитку карієсу і зменшують кислотність зубного нальоту. Деякі люди страждають сухістю в роті, а жуйка збільшує виробництво слини і полегшує симптоми. Чищення зубів жуйка не замінює.

Не забудьте привітати свого лікаря!