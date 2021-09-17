Депресія і хронічна втома: головні симптоми, що пора перевірити шлунково-кишковий тракт

Для того, щоб підтримувати всі процеси життєдіяльності, людині необхідна енергія. Отримати її можна з їжі. У шлунково-кишковому тракті відбувається первинна обробка, перетравлення їжі та утилізація її залишків.

Тож не можна ігнорувати сигнали свого організму про наявність проблеми. Як зрозуміти, що щось не гаразд з кишківником, без аналізів? На це питання спробувала відповісти дієтологиня Марина Сергєєва.

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За її словами, проблеми кишківника починаються з "верхнього поверху" шлунково-кишкового тракту. Від того, яка кислотність в шлунку, наскільки добре виробляє підшлункова залоза ферменти, а жовчний міхур віддає жовч, буде залежати робота кишківника.

На які симптоми слід звернути увагу:

тяжкість, здуття живота після їжі;

запор або навпаки діарея, нестійкі випорожнення;

різкий стійкий запах в туалеті;

алергічні реакції на продукти;

висипання, акне на шкірі;

синдром хронічної втоми;

депресія, часті головні болі;

запах від тіла, пітливість;

зайва вага або дефіцит маси тіла.

Ці симптоми – хороші маркери нездоров'я підшлункової залози. Вони показують, що є проблеми з секрецією ферментів і запалення,

– зазначила дієтологиня.

Якщо ви помітили за собою хоча б кілька симптомів, – то проблема існує. Втім, панікувати не варто.

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Як налагодити роботу всього шлунково-кишкового тракту

Для цього хоча б раз на рік проводити програму для відновлення функцій травного тракту. Це важливо не тільки для того, щоб позбутися від неприємних симптомів.

Злагоджена робота шлунково-кишкового тракту важлива для того, щоб їжа яку ми їмо, повноцінно засвоювалася. Почати варто з харчування, якщо знадобиться, обов'язково зверніться до фахівця.