Депресія – хвороба 21 століття: чи правда це

Депресію вважають хворобою 21 століття, дедалі частіше чути про те, що люди відчувають себе пригніченими, незадоволеними і втомленими від життя. Чи дійсно можна говорити про те, що це депресія і чи настільки поширене це захворювання розповіла психологиня.

Депресія – серйозна хвороба

В інтерв'ю 24 каналу психоаналітикиня Яна Баранова розповіла, що депресія – це дійсно трендовий термін зараз, але насправді це тяжка і глибока хвороба.

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За її словами, це важка хвороба і виводити з такого стану буває дуже важко. Але і до депресії ми йдемо маленькими кроками.

Яна Баранова – психологиня “Шлях у депресію – це коли людина повертається до стіни, згортається у позу зародка й відвертається від всього світу. Вона йде в себе і втрачає будь-яке зацікавлення до соціуму”.

Шлях депресії, на думку психологині, вибирають "жертви". Але серед людей депресія не поширена.

Водночас Яна Баранова розповіла, що наразі багато людей відчувають період турбулентності, страх перед майбутнім, коли немає стабільності.

Який страх заважає людям повноцінно жити

Яна Баранова – психологиня “Людям важко в такому стані жити, особливо старшому поколінню. Треба розуміти, що є зміни, якими ми не керуємо і на які ми не можемо вплинути”.

Співрозмовниця наголосила, що важливо розуміти, що є ситуації, коли ми можемо змінити лише відношення до ситуації й бажання жити в нових умовах добре.

Не треба страждати, це не цікаво, – додала Яна Баранова.

Довідка: депресія – це захворювання, при якому людина тривалий час (не менше 2 тижнів) почувається пригнічено, втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення.

Симптоми депресії: пригнічення, втрата інтересу, неможливість відчувати радість, пасивність, тривога, сонливість або безсоння, низька концентрація, відчуття провини чи відчаю, думки про самогубство.