Про це розповів психолог-практик Ігор Огданський. Він працює з конфліктами в педагогічному середовищі та проблемами залежної поведінки. На його думку, наслідки можуть бути найрізноманітнішими.
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Серед основних наслідків фахівці виділяють такі:
- неврози;
- депресії;
- стресові стани, які тягнуть за собою і порушення фізичного здоров'я.
Після булінгу, в окремих випадках, потрібна психологічна допомога або навіть лікування,
– пояснив Огданський.
Він порадив, якщо булінг подолали, але дитині некомфортно вчитися у школі – краще перевести її до іншого навчального закладу. Варто також відвідати спеціальні тренінги, працювати над подоланням страху в дитини, вчити її захищати свої права і майно.
Що відомо про булінг в Україні
Джерело: ЮНІСЕФ
- 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу;
- 24% дітей стали жертвами булінгу;
- 48% дітей нікому не розповідали про випадки булінгу;
- 44% школярів були спостерігачами булінгу, але ігнорували його, бо їм було страшно за себе;
Більшість дітей булять за те, що вони виглядають, говорять, думають не так, як інші діти. Найчастіше як булерами, так і жертвами стають діти з родин, які погано забезпечені матеріально. Щодо статевої ознаки, то про булінг заявляють приблизно однакова кількість хлопців і дівчат.
Що таке булінг?Це різновид насилля (психологічного, фізичного, економічного, сексуального), який проявляється в цькуванні однієї особи (чи декількох осіб) іншою. Іншими словами, булінг – це цькування і знущання.
Від звичайних конфліктів у школі він відрізняється саме тим, що має постійний характер і негативні наслідки не лише для безпосередніх учасників, але й для класу, колективу, спільноти, де це стається, і школи загалом.