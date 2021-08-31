Про це розповів психолог-практик Ігор Огданський. Він працює з конфліктами в педагогічному середовищі та проблемами залежної поведінки. На його думку, наслідки можуть бути найрізноманітнішими.

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Серед основних наслідків фахівці виділяють такі:

  • неврози;
  • депресії;
  • стресові стани, які тягнуть за собою і порушення фізичного здоров'я.

Після булінгу, в окремих випадках, потрібна психологічна допомога або навіть лікування,
– пояснив Огданський.

Він порадив, якщо булінг подолали, але дитині некомфортно вчитися у школі – краще перевести її до іншого навчального закладу. Варто також відвідати спеціальні тренінги, працювати над подоланням страху в дитини, вчити її захищати свої права і майно.

Що відомо про булінг в Україні

Джерело: ЮНІСЕФ

  • 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу;
  • 24% дітей стали жертвами булінгу;
  • 48% дітей нікому не розповідали про випадки булінгу;
  • 44% школярів були спостерігачами булінгу, але ігнорували його, бо їм було страшно за себе;

Більшість дітей булять за те, що вони виглядають, говорять, думають не так, як інші діти. Найчастіше як булерами, так і жертвами стають діти з родин, які погано забезпечені матеріально. Щодо статевої ознаки, то про булінг заявляють приблизно однакова кількість хлопців і дівчат.

Що таке булінг?

Це різновид насилля (психологічного, фізичного, економічного, сексуального), який проявляється в цькуванні однієї особи (чи декількох осіб) іншою. Іншими словами, булінг – це цькування і знущання.

Від звичайних конфліктів у школі він відрізняється саме тим, що має постійний характер і негативні наслідки не лише для безпосередніх учасників, але й для класу, колективу, спільноти, де це стається, і школи загалом.