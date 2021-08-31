Депресія та невроз: які наслідки булінгу в школах для розвитку дитини

Якщо дитина стала жертвою булінгу, необхідно звернути увагу на її стан. Оскільки це може вплинути на її майбутній розвиток.

Про це розповів психолог-практик Ігор Огданський. Він працює з конфліктами в педагогічному середовищі та проблемами залежної поведінки. На його думку, наслідки можуть бути найрізноманітнішими.

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Серед основних наслідків фахівці виділяють такі:

неврози;

депресії;

стресові стани, які тягнуть за собою і порушення фізичного здоров'я.

Після булінгу, в окремих випадках, потрібна психологічна допомога або навіть лікування,

– пояснив Огданський.

Він порадив, якщо булінг подолали, але дитині некомфортно вчитися у школі – краще перевести її до іншого навчального закладу. Варто також відвідати спеціальні тренінги, працювати над подоланням страху в дитини, вчити її захищати свої права і майно.

Що відомо про булінг в Україні

Дитина має знати, що при перших же проявах булінгу треба звернутися до старших, аби зразу ж припинити знущання і що раніше, то краще. При цьому дитина не обов'язково має бути жертвою булінгу. Коли спостерігає, як знущаються з інших і не реагує – це теж тривожний показник.

Джерело: ЮНІСЕФ

67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу;

24% дітей стали жертвами булінгу;

48% дітей нікому не розповідали про випадки булінгу;

44% школярів були спостерігачами булінгу, але ігнорували його, бо їм було страшно за себе;

Більшість дітей булять за те, що вони виглядають, говорять, думають не так, як інші діти. Найчастіше як булерами, так і жертвами стають діти з родин, які погано забезпечені матеріально. Щодо статевої ознаки, то про булінг заявляють приблизно однакова кількість хлопців і дівчат.