Депресія під час пандемії: як діти можуть допомогти батькам побороти тривогу

Пандемія коронавірусу кардинально змінила наші життя. Окрім іншого, дітям та батькам доводилось пристосовуватись до онлайн-уроків та карантину.

Однак з'ясувалось, що саме діти можуть допомогти дорослим відчувати почуватись менш засмученими. Згідно з новим дослідженням, яке провели вчені з Мічиганського університету, дорослі в сім'ях з дітьми мають менше проблем з психічним здоров'ям, ніж інші, які живуть без дітей.

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Результати показують, що догляд за дітьми може насправді зменшити депресію під час вимушеної соціальної ізоляції.

Провідний автор дослідження Шона Лі та його колеги кажуть, що турбота про дітей може забезпечити посилення соціальних зв'язків та цілеспрямованості. Натомість це може сприяти покращенню психічного здоров'я.

Батьки, діти та пандемія

Дослідження проводили з середини 2020 року впродовж 12 тижнів.

Респонденти повинні були відповісти на питання про свій рівень тривожності та депресії.

Участь у опитуванні взяли 600 тисяч дорослих, віком від 18 до 64 років.

Під час цього виявилось: приблизно 35% респондентів повідомили про тривожність, тоді як 24% відчували депресію. Ці показники були значно вищими, ніж до пандемії.

Зазвичай жінки мають схильність частіше відчувати тривогу, ніж чоловіки. Тоді як проведений час удома з дітьми ніяк не впливав на рівень тривожності.

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Однак чоловіки, які доглядають за дітьми, можуть бути більш вразливими до проблем пандемії (наприклад, втрата роботи).

Дослідження також показало, що дорослі, які не перебувають у шлюбі та мають низький сімейний дохід, більше піддаються ризику тривоги та депресії.