Депресія по-різному впливає на жінок і чоловіків: вчені знайшли причину

З'ясувалось, що великі депресивні розлади мають статеві відмінності. Вчені виявили зміни, які розташовані у різних частинах мозку для кожної статі.

Депресія і чоловіків та жінок різна

Група вчених з Університету Лаваля провела дослідження і виявила, чому депресія по-різному впливає на жінок та чоловіків. Науковці також визначили потенційний біомаркер депресії у жінок.

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Чоловіки і жінки страждають від депресії по-різному,

– зазначив провідний автор дослідження Каролін Менар, професор медичного факультету Університету Лаваля та науковий співробітник Центру дослідження мозку CERVO.

Він додав, що у жінок захворювання зустрічається вдвічі частіше. Також фахівці фіксують і помітно інші симптоми, а реакція на антидепресанти не така, як у чоловіків. Тож вони вирішили з'ясувати, чому так відбувається.

Новий біомаркер

Канадські вчені виявили розчинний Р-селектин у більших концентраціях у крові самок мишей із симптомами депресії.

Вони запропонували використовувати розчинний Р-селектин як біомаркер депресії. Його можна застосовувати для скринінгу та діагностики цього розладу. Крім того, він підходить для вимірювання ефективності методів лікування такого стану.

Цікаво З'ясували, як за аналізом крові визначити депресію

Тепер вчені планують провести додаткові клінічні дослідження серед великої групи людей, аби підтвердити надійність нового біомаркера.

Нагадаємо, що раніше дослідники з Іллінойського університету з'ясували, як за аналізом крові визначити депресію. Вони визначили біомаркер у тромбоцитах людини. Виявилось, що депресія узгоджується зі зниженим вмістом аденілатциклази – невеликої молекули всередині клітини.