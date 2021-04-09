Депресія прискорює старіння організму

Науковці назвали ще одну небезпеку депресії. Виявилося, що у людей з великим депресивним розладом (ВДР) спостерігається високий рівень епігенетичних змін в ДНК, це сприяє прискоренню процесу клітинного старіння і підвищує ризик передчасної смерті.

Як відбувалося дослідження

В ході дослідження вчені проаналізували зразки крові людей з ВДР, щоб зіставити рівень метилування з аналогічним показником у здорових людей з контрольної групи. Метилування – це приєднання метильних груп до певних ділянок ДНК людини, це впливає на активність його генів.

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З віком метилювання ДНК змінюється, тому воно використовується для визначення біологічного віку людини.

Депресія пришвидшує старіння

Як вдалося встановити дослідникам, метилування у людей з ВДР свідчили про те, що їхній клітинний вік був в середньому вище в порівнянні зі здоровими людьми з контрольної групи.

Сам ризик передчасної смерті вимірюється за допомогою спеціального математичного алгоритму – GrimAge. Цей алгоритм дозволяє визначити тривалість життя, яка залишилася. І тут розрахунки дослідників показали, що ризик ранньої смерті вищий серед людей з ВДР, ніж серед людей того ж віку без депресивного розладу.

При цьому у хворих на ВДР осіб, як правило, не спостерігаються зовнішні вікові патології. Однак підвищений ризик передчасної смерті все одно зберігається, навіть без урахування таких чинників, як куріння і надмірна вага.

Ці результати змінюють наше розуміння депресії. Це не просто ментальне або психіатричне захворювання, обмежене процесами в мозку, це хвороба всього тіла,

– розповіли науковці.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, тією чи іншою формою депресії сьогодні страждають близько 330 млн осіб.