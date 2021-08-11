Депресія та тривожні розлади: пандемія дуже негативно впливає на психічне здоров'я дітей

COVID-19 негативно вплинув не лише на фізичне здоров'я людей у всьому світі, він призвів й до погіршення ментального самопочуття. Але діти, мабуть, найбільше страждають через пандемію.

Нове дослідження

Вчені проаналізували 29 досліджень з усього світу, присвячених психічному здоров'ю дітей і підлітків під час пандемії. В цілому в цих роботах були зібрані дані 80,8 тисячі дітей від 4 до 17 років з країн Північної та Південної Америки, Східної Азії, і Близького Сходу.

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За оцінками науковців, під час пандемії коронавірусу поширеність симптомів депресії та тривожності серед неповнолітніх в середньому становить 25,2% і 20,5% відповідно. Це у два рази більше, ніж до пандемії: 12,9% поширеність депресії та 11,6% – тривожності.

Чому пандемія негативно впливає на психічне здоров'я дітей

Через коронавірус найбільше постраждало ментальне здоров'я підлітків, оскільки пандемія і пов'язані з нею стреси припали на той період, коли у дітей починають розвиватися складніші соціальні відносини. Численні обмеження і дистанційне навчання сильно скорочують можливість для контактів з однолітками та повноцінного розвитку. Крім того, багато учнів можуть отримати психологічну підтримку тільки в школі, в тому числі від своїх педагогів і наставників.

Також вразливими виявилися дівчатка в різних вікових групах. На думку дослідників, це може бути пов'язано зі збільшенням домашніх обов'язків під час ізоляції та зростанням сімейного насильства під час пандемії.

Кожна четверта дитина у всьому світі відчуває клінічно підвищені симптоми депресії та кожна п'ята – ознаки тривожності. Найбільше нас турбує те, що з часом ці симптоми посилюються,

– наголосили вчені.

Як допомогти дітям

Автори огляду рекомендували органам охорони здоров'я, батькам і педагогам особливо уважно ставитися до оцінки психологічного стану дитини та при необхідності забезпечувати їм кваліфіковану підтримку. Крім того, в найскладніших обставинах важливо допомагати дітям підтримувати нормальний режим дня і приділяти увагу фізичним вправам.