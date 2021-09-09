Попередній діагноз – "харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт". Усі хворі харчувалися в шкільній їдальні.
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Що відомо про отруєння
- Захворіли діти 1 – 4 класів.
- 11 захворілих осіб (10 дітей та 1 дорослого) госпіталізували в стані середньої важкості.
- В інших 74 пацієнтів – легкий перебіг захворювання.
- багаторазова блювота;
- діарея;
- підвищення температури тіла від 37 до 39°C
Наразі ще з'ясовують джерело збудника інфекції, причини спалаху та обставини, що сприяли його виникненню.
Фахівці вже розпочали епідеміологічне розслідування – обстежили 11 працівників їдальні, узяли відповідні зразки продуктів для мікробіологічного дослідження. А в навчальному закладі та в домашніх осередках захворілих провели дезінфекцію.
У поліції Хмельницької області за фактом ймовірного отруєння дітей відкрили кримінальне провадження.
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